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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:11
господа все в Париже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:17
Акурт я в отличии от Вас не считаю людей идиотами и 3к даже с ремонтом не в центре никогда не стоила без приличной доплаты от 20-30% стоимости 3к в центре но сделаю вид что поверила. Даже идиот предпочтет не мену а живые деньги в пакете
PS: кстати поучительный рассказ, пересечение 2х случайностей есть закономерность, он показывает что по жизни Вы ищите идиотов для получения прибыли
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:41
Всем привет зашла случайно читается на одном дыхании пока осилила 25 страниц пожелания такие уважаемому топику издать книгу
Читать будет легче однозначно . И о проблемах какие тут форумчан волнуют а у меня зеркальная проблема не могу завести все что нажито непосильным трудом в Родную Украину придумала пока два варианта первый шаг открыть счёт в Стамбуле с последующим переводом в Киев цена первого варианта билет на самолёт и через 3 часа я на турецком берегу иможно снять отель на пару дней получить инн в местном отделении полиции и открыть счёт по украинскому паспорту в турецком банке вопрос нет ли скрытых подводных камней в этом плане?
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:42
Ну що, панове!
Гроші від турецькопідданого надійшли на карточку нашої письменниці-ріелторші, і брудний потік реклами турко-нерухомості - полився з новою силою!
Букофф-немірянно!
Скоро з'являться фото котиків, песиків і кільки в томатному соусі!)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 сер, 2019 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:42
Фу, какая вы грубая... Исправляйтесь. так нельзя.
Пока я вам расскажу еще про инвестиции в 70 000 евро.
Конечно, можете не верить.
Но все, что написано ниже - прекрасная были и вовсе НЕ ПРО ИДИОТОВ.
Мне вообще везет на встречи в жизни не с идиотами, а с очень интересными людьми.
Давно это было, год примерно 2010.
В Рефрижераторном депо Синельниково Приднепровской ж.д. работал такой себе обычный парень - не идиот, и не начальник рефрижераторной секции.
Но с речами было уже плохо, дело это "загибалось": это раньше было маршруты по 45 суток от Кишинева до Владивостока, а сейчас - в 2010 было все хуже и хуже.
Кушать хотелось также как хочется кушать многим сейчас.
Парень, будучи голодным, как и все мужчины - голодный мужчина зол и резок - начал скандалить со своей молодой супругой... Та, ка ки вс женщины, будучи жадными до денег: все упрекала, что он мало приносит денег от Приднепровской ж.д. В сердцах он сказал:
- Ну и вали к маме жить!
- Не поеду я к маме, лучше к бабушке - она в Греции живет.
- В Греции? Погоди-ка, у меня тут есть заначка в 200 гривен - сбегаю в АТБ что-то куплю пожрать (тогда еще за 200 гривен в АТБ еще что-то можно было купить пожрать).
Сытый человек добрый и вальяжный.
Засыпая решили ехать жить Грецию к бабушке.
Приехали. Греция как Греция, только механиков рефпоезда там не видели со времен Пифагора.
И пошел наш механик рефпоезда работать на виноградники. Что-то же делать надо было?
Заплату платили 2 раза в месяц. И каждый раз, возвращаясь с работы с зарплатой механик рефпоезда покупал 1 (один) лотерейный билет како-то там - я не знаю - евролотереи.
Лоза росла, виноград зрел, грозди срезали. тиражи проверяли.
И вот в одном тираже все цифры совпали и выигрыш был не то, чтобы большой, но не малый: 1 200 000 евро.
Потратили они их - на мой взгляд - совершенное неверно.
- купили парню автомобиль...
- купили в Греции квартиру... Почти рядом с бабушкой...
- положили в банк 600 000 евро - заначка на будущее обучение уже родившегося в Греции ребенка...
- купили недалеко от границы Греция-Болгария на горнолыжном курорте Болгарии маленькую виллу.
Такие вот бывают инвестиции. Неправильные. Нет, чтобы купить в том секретном городе и в том секретном районе города, где купила свою прелесть stm.
Такие вот бывают идиоты. Я вот с такими идиотами и дружу.
Вы просто ходите там, stm, где идиоты не водятся.
Делайте, как я: всегда общаюсь с людьми богатыми, но здоровыми, избегая бедных, но больных.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:46
Нет, никаких подводных камней, заводить деньги из стран ЕС или США в полном объеме в Украину и Турцию - лучший план!!! Ещё квартирко в Анталии прикупить надо что бы на отель не тратиться
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:48
Якась картопля, пан Frant, вам гнилувата попалася.
х х х
Госпожа stm, ну вот какая то Вы грубая... Исправляйтесь. Так нельзя.
Разве можно так грубо писать? Мягче, мягче... интеллигентнее... Интереснее...
Пока я вам расскажу еще про инвестиции в 70 000 евро.
Конечно, можете не верить.
Но все, что написано ниже - прекрасная быль и вовсе НЕ ПРО ИДИОТОВ.
Мне вообще везет на встречи в жизни не с идиотами, а с очень интересными людьми.
Давно это было, год примерно 2010.
В Рефрижераторном депо Синельниково Приднепровской ж.д. работал такой себе обычный парень - не идиот, и не начальник рефрижераторной секции.
Но с "рефами" было уже плохо, дело это "загибалось": это раньше было маршруты по 45 суток от Кишинева до Владивостока, а сейчас - в 2010 - было все хуже и хуже. Умирают железные дороги...
Кушать хотелось также, как хочется кушать многим сейчас.
Парень, будучи голодным, как и все мужчины - голодный мужчина зол и резок - начал скандалить со своей молодой супругой... Та, как и все женщины, будучи жадной до денег, все упрекала, что он мало приносит денег от Приднепровской ж.д. В сердцах он сказал:
- Ну и вали к маме жить!
- Не поеду я к маме, лучше к бабушке - она в Греции живет.
- В Греции? Погоди-ка, у меня тут есть заначка в 200 гривен - сбегаю в АТБ - что-то куплю пожрать (тогда еще за 200 гривен в АТБ еще что-то можно было купить пожрать).
Сытый человек добрый и вальяжный.
Засыпая, решили ехать жить в Грецию к бабушке.
Приехали. Греция как Греция, только механиков рефпоезда там не видели со времен Пифагора.
И пошел наш механик рефпоезда работать на виноградники. Что-то же делать надо было?
Заплату платили 2 раза в месяц. И каждый раз, возвращаясь с работы с зарплатой, бывший механик рефпоезда покупал 1 (один) лотерейный билет какой-то там - я не знаю - евролотереи.
Лоза росла, виноград зрел, грозди срезали, тиражи проверяли.
И вот в одном тираже все цифры совпали и выигрыш был не то, чтобы большой, но не малый:
1 200 000 евро. Один миллион двести тысяч евро.
Потратили они их - на мой взгляд - совершенное неверно.
- купили парню автомобиль...
- купили в Греции квартиру... Почти рядом с бабушкой...
- положили в банк 600 000 евро - заначка на будущее обучение уже родившегося в Греции ребенка...
- купили недалеко от границы Греция-Болгария на горнолыжном курорте Болгарии маленькую виллу.
Такие вот бывают инвестиции. Неправильные. Нет, чтобы купить в том секретном городе и в том секретном районе города, где купила свою прелесть stm.
Такие вот бывают идиоты. Я вот с такими идиотами и дружу.
Вы просто ходите там, stm, где идиоты не водятся.
Делайте, как я: всегда общаюсь с людьми богатыми, но здоровыми, избегая бедных, но больных.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:48
Много рекламы, подтянулись новые фейковые учетки. Загон лохов продолжается.
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:50
Если можно, раскройте нам, несчастным, авторитетное определение, что такое "РЕКЛАМА"?
Просветите... И укажите, где в моем тексте "РЕКЛАМА"?
Такой авторитетный человек расскажет нам много важного...
А то все старая пластинка под названием "Дупль пусто": "учетка", "коллектив авторов"... как-то уже было: все мимо, все невпопад, все - ошибочно...
Пока вы ищете в Википедии определение слова РЕКЛАМА - глянем как там VITAX?
Опять красный... Вот беда-то какая... Хотя кто бы сомневался, но не я...
Расскажите про умные инвестиции тоже; обещаю с интересом послушать.
У нас тут ветка интересная...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:57
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