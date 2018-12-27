akurt написав:

Вам лично

У дамы любовник в Киеве.

Это поднимает уровень экономического образования форумчан.

Давайте возьмем счеты и "постучим костяшками".(замечу, что тема про инвестиции, предложения вами, госпожаэто и по теме ветки и про недвижимость, опять Вас благодарю).Мы с Вами сидели в кафе в 2009 году и думали, как и кудаинвестировать накопленные 50 000 долларов США. Надеюсь, не забыли. Мое мнение было такое: период всеобщего умопомешательства 2007 и первой половины 2008 году, когда выкупали квартиры подъездами в тех домах, где в 2005 году не знали, как продать по 450 долларов квадрат - по 1450 долларов за квадрат.Умопомешательство прошло, и трешку-панельку, которая осенью 2008 еще продавалась за 95 000 долларов уже вроде как можно взять дешевле.У Вас 95 000 долларов не было ни тогда, нет и сейчас.Но инвестицию вы сделали, не послушав меня.Вы купили трешку-хрущевку на пятом этаже с видом на двор заднего двора "Гастронома".Я, конечно, тогде еще кривился, но - Вы же не забыли - сказал я мудро: "При той должности, что вы сейчас занимаете, просто стыдно жить в малосемейке площадью в 18 квадратов, и потому лучше так, чем коридор на 13-м этаже, в который выходят двери 16 квартир!"Прошло 10 лет - ДЕСЯТЬ - мы с Вами опять сидим в кафе, пьем кофе и вы жалуетесь, что сегодня в эти дни за вашу чудесную трешку-хрущевку с автографами на деревянных когда-то рамах Никиты Сергеевича Хрущева дают не более 30 000 долларов.Я вас - вы же не забыли - утешал словами, что всё образуется, лучшее - впереди - после 29 августа 2019 года и вы сможете вернуть свою инвестицию и не позже 2189 года. Я видел на ваших глазах слезы радости. И был счастлив вместе с вами."Да, - говорил я, на сегодня ваша инвестиция дала результат минус 20 000 долларов, но хоть не спите на жд вокзале в Жмеринке".А вы тогда мне сказали: "Но у вас же все было совсем по-другому? И всё как раз в те же годы..."Однажды утром я выпил чашку ароматного кофе и сделал простую - как турецкий апельсин - вещь: я дал объявление в газету примерно такого содержания: "Меняю новый автомобиль Таврия белого цвета на 1-к квартиру". У меня уже тогда было 2 (два) автомобиля и эта белая игрушка была ну совсем не нужна...Все мои друзья крутили пальцем у виска. А я молчал, как молчит рыболов на берегу Средиземного моря в Анталии в районе отеля Harrington Park.Не помню, это был вторник или - как сегодня - среда, но позвонил парень и предложил встретиться и обсудить.Парень был очень нормальный и не крутил пальцем у виска.- и кому можно продать выгодно авто Таврия белого цвета.Он знал, куда и как инвестировать, а меня совсем не интересовали чужие секреты.Мы у нотариуса оформили Договор МЕНЫ (не купли-продажи) и самое забавное, что налог платился с более дорогой вещи, то есть с цены автомобиля (хи-хи! Вот чудеса оценки имущества).Дело сделано. Договор подписан. Самое забавное, что к нотариусу мы ехали именно на этой Таврии белого цвета и на мосту через реку на нас чуть не наехал автомобиль КРАЗ. Я тогда воочию понял, что такое "движимое имущество" и что такое "недвижимость";это разные вещи.Итак, я стал владельцем прекрасной 1-к довольно ухоженной чистой и пустой квартиры с простым но аккуратным ремонтом в панельном доме на 6-м этаже.Что я с ней делаю?Угадали: я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 1-к квартиру без доплаты (!!!) на 2-х к квартиру"."Дорогу осилит идущий" -Ну как вам? Ход конём? На дурака? Ан нет!Нет, нет и нет!Прикол был в том, что 1-к квартира была частной собственностью (потому и был возможен Договор мены, а не покупки-продажи).А двушка - прекрасная чудная на третьем этаже панельного дома - "государственная", в ней жили бабушка и дедушка, дедушка на днях купил вкусный арбуз - скушал его и в полночь умер (!!!) от отравления нитратами (с тех поря лично я не ем арбузы). В квартире осталась бабушка и тогда ее внучка, которая имела свою квартиру, очень обеспокоилась, что завтра они останутся вообще и без дедушки, и без бабушки, и без квартиры.Срочный обмен - пара-тройка дней - и я становлюсь собственником прекрасной двушки на третем этаже.Делаю ремонт (кафель+обои).Угадали, что дальше?Я рад за вас.Я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 2-х к квартиру с ремонтом на 3-х комнатную с ДОПЛАТОЙ".Вуаля - приходит дама и ведет за руку мужа-алкоголика.И еще прицеп в виде мужа-алкоголика.Три дня - бутылка шампанского даме в Бюро обмена за срочность - я становлюсь собственником почти убитой, но на третьем этаже классного дома с лоджией и балконом трешки. Дама хватает 2000 долларов - сотками - и бежит бегом в Киев жить с любовником, оставляя в моей бывшей двушке-квартире мужа-алкаша и дочку-подростка.Что я делаю?Ремонт: кафель+обои и публикую объявление: "Меняю 3-х к квартиру с ремонтом в таком то районе на 3-х к в центральных районах".Вуаля: и вот уже приходят дама с мамой, которая живет в трешке в ЦЕНТРЕ, но очень далеко от дома. А доме хотелось бы обнимать маму ежедневно. А тут - свежие обои и даже почти застекленная лоджия (не успели застеклить, но начали).Прекрасно! И я получаю БЕЗ ДОПЛАТЫ трешку в кооперативном (!!!) ухоженном шикарном доме с прекрасным садом, парковкой и детским садом во дворе.Угадали, что я там делаю?Кафель+обои. Продажа. 46 000 долларов США. Цены в ту весну просели реально...Куда деваю 46 000 долларов?Угадали: на купленном за 25 000 долларов участке в 10 соток строю двухэтажный дом, который мне обходится "под ключ" ровно в 46 000 долларов - площадь дома 96 кв. метров, есть даже сауна, настоящая из настоящей липы и с настоящей финской "каменкой".Парились с приятелями и кушали в кухне этого дома камбалу по особому рецепту.Докушали камбалу, и... догадались, что я сделал?Выставил на продажу и продал за - угадали за сколько? - правильно, как принято в Украине (25000+46000)х2=Благодарюза прекрасную тему про инвестиции.Сама научится, а меня заставила вспомнить прекрасную ДЕНЕЖНУЮ цепочку.А то все про трусы да про картошку, про картошку да про трусы.Секрет "двух слов" в фразе про доход в 500 долларов от депозита в 18 000 долларов раскрою позже.Господинаа все время раздражают фразы, где много букв.Но как же тут без многих букв, ведь верно?