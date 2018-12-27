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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404>
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:11

господа все в Париже

  akurt написав:как же тут без многих букв, ведь верно?

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:17

  akurt написав:Ну как не упущено...
Давайте возьмем счеты и "постучим костяшками".

(замечу, что тема про инвестиции, предложения вами, госпожа stm, очень интересна; это и по теме ветки и про недвижимость, опять Вас благодарю).

Инвестиция номер 1.
Мы с Вами сидели в кафе в 2009 году и думали, как и куда Вам лично инвестировать накопленные 50 000 долларов США. Надеюсь, не забыли. Мое мнение было такое: период всеобщего умопомешательства 2007 и первой половины 2008 году, когда выкупали квартиры подъездами в тех домах, где в 2005 году не знали, как продать по 450 долларов квадрат - по 1450 долларов за квадрат.
Умопомешательство прошло, и трешку-панельку, которая осенью 2008 еще продавалась за 95 000 долларов уже вроде как можно взять дешевле.
У Вас 95 000 долларов не было ни тогда, нет и сейчас.
Но инвестицию вы сделали, не послушав меня.
Вы купили трешку-хрущевку на пятом этаже с видом на двор заднего двора "Гастронома".
Я, конечно, тогде еще кривился, но - Вы же не забыли - сказал я мудро: "При той должности, что вы сейчас занимаете, просто стыдно жить в малосемейке площадью в 18 квадратов, и потому лучше так, чем коридор на 13-м этаже, в который выходят двери 16 квартир!"

Прошло 10 лет - ДЕСЯТЬ - мы с Вами опять сидим в кафе, пьем кофе и вы жалуетесь, что сегодня в эти дни за вашу чудесную трешку-хрущевку с автографами на деревянных когда-то рамах Никиты Сергеевича Хрущева дают не более 30 000 долларов.
Я вас - вы же не забыли - утешал словами, что всё образуется, лучшее - впереди - после 29 августа 2019 года и вы сможете вернуть свою инвестицию и не позже 2189 года. Я видел на ваших глазах слезы радости. И был счастлив вместе с вами.
"Да, - говорил я, на сегодня ваша инвестиция дала результат минус 20 000 долларов, но хоть не спите на жд вокзале в Жмеринке".
А вы тогда мне сказали: "Но у вас же все было совсем по-другому? И всё как раз в те же годы..."

Инвестиция номер 2.
Однажды утром я выпил чашку ароматного кофе и сделал простую - как турецкий апельсин - вещь: я дал объявление в газету примерно такого содержания: "Меняю новый автомобиль Таврия белого цвета на 1-к квартиру". У меня уже тогда было 2 (два) автомобиля и эта белая игрушка была ну совсем не нужна...
Все мои друзья крутили пальцем у виска. А я молчал, как молчит рыболов на берегу Средиземного моря в Анталии в районе отеля Harrington Park.
Не помню, это был вторник или - как сегодня - среда, но позвонил парень и предложил встретиться и обсудить.
Парень был очень нормальный и не крутил пальцем у виска. Он просто знал, куда и как инвестировать авто - и кому можно продать выгодно авто Таврия белого цвета.
Он знал, куда и как инвестировать, а меня совсем не интересовали чужие секреты.
Мы у нотариуса оформили Договор МЕНЫ (не купли-продажи) и самое забавное, что налог платился с более дорогой вещи, то есть с цены автомобиля (хи-хи! Вот чудеса оценки имущества).
Дело сделано. Договор подписан. Самое забавное, что к нотариусу мы ехали именно на этой Таврии белого цвета и на мосту через реку на нас чуть не наехал автомобиль КРАЗ. Я тогда воочию понял, что такое "движимое имущество" и что такое "недвижимость";
это разные вещи.
Итак, я стал владельцем прекрасной 1-к довольно ухоженной чистой и пустой квартиры с простым но аккуратным ремонтом в панельном доме на 6-м этаже.
Что я с ней делаю?
Угадали: я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 1-к квартиру без доплаты (!!!) на 2-х к квартиру".
"Дорогу осилит идущий" - рекомендую не забывать.
Ну как вам? Ход конём? На дурака? Ан нет!
Нет, нет и нет!
Прикол был в том, что 1-к квартира была частной собственностью (потому и был возможен Договор мены, а не покупки-продажи).
А двушка - прекрасная чудная на третьем этаже панельного дома - "государственная", в ней жили бабушка и дедушка, дедушка на днях купил вкусный арбуз - скушал его и в полночь умер (!!!) от отравления нитратами (с тех поря лично я не ем арбузы). В квартире осталась бабушка и тогда ее внучка, которая имела свою квартиру, очень обеспокоилась, что завтра они останутся вообще и без дедушки, и без бабушки, и без квартиры.
Срочный обмен - пара-тройка дней - и я становлюсь собственником прекрасной двушки на третем этаже.
Делаю ремонт (кафель+обои).
Угадали, что дальше?
Я рад за вас. Учитесь у меня инвестировать.
Я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 2-х к квартиру с ремонтом на 3-х комнатную с ДОПЛАТОЙ".
Вуаля - приходит дама и ведет за руку мужа-алкоголика. У дамы любовник в Киеве. И еще прицеп в виде мужа-алкоголика.
Три дня - бутылка шампанского даме в Бюро обмена за срочность - я становлюсь собственником почти убитой, но на третьем этаже классного дома с лоджией и балконом трешки. Дама хватает 2000 долларов - сотками - и бежит бегом в Киев жить с любовником, оставляя в моей бывшей двушке-квартире мужа-алкаша и дочку-подростка.
Замечу, что все это время у меня самого есть и было другое жилье.
Что я делаю?
Ремонт: кафель+обои и публикую объявление: "Меняю 3-х к квартиру с ремонтом в таком то районе на 3-х к в центральных районах".
Вуаля: и вот уже приходят дама с мамой, которая живет в трешке в ЦЕНТРЕ, но очень далеко от дома. А доме хотелось бы обнимать маму ежедневно. А тут - свежие обои и даже почти застекленная лоджия (не успели застеклить, но начали).
Прекрасно! И я получаю БЕЗ ДОПЛАТЫ трешку в кооперативном (!!!) ухоженном шикарном доме с прекрасным садом, парковкой и детским садом во дворе.
Угадали, что я там делаю?
Кафель+обои. Продажа. 46 000 долларов США. Цены в ту весну просели реально...
Куда деваю 46 000 долларов?
Угадали: на купленном за 25 000 долларов участке в 10 соток строю двухэтажный дом, который мне обходится "под ключ" ровно в 46 000 долларов - площадь дома 96 кв. метров, есть даже сауна, настоящая из настоящей липы и с настоящей финской "каменкой".
Парились с приятелями и кушали в кухне этого дома камбалу по особому рецепту.
Докушали камбалу, и... догадались, что я сделал?
Выставил на продажу и продал за - угадали за сколько? - правильно, как принято в Украине (25000+46000)х2=142 000 долларов США.

Благодарю stm за прекрасную тему про инвестиции.
Сама научится, а меня заставила вспомнить прекрасную ДЕНЕЖНУЮ цепочку.
Это поднимает уровень экономического образования форумчан.
А то все про трусы да про картошку, про картошку да про трусы.

P.S. Секрет "двух слов" в фразе про доход в 500 долларов от депозита в 18 000 долларов раскрою позже.
Господина Мизантропа все время раздражают фразы, где много букв.
Но как же тут без многих букв, ведь верно?

Акурт я в отличии от Вас не считаю людей идиотами и 3к даже с ремонтом не в центре никогда не стоила без приличной доплаты от 20-30% стоимости 3к в центре ;) но сделаю вид что поверила. Даже идиот предпочтет не мену а живые деньги в пакете ;)
PS: кстати поучительный рассказ, пересечение 2х случайностей есть закономерность, он показывает что по жизни Вы ищите идиотов для получения прибыли ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:41

Всем привет зашла случайно читается на одном дыхании пока осилила 25 страниц пожелания такие уважаемому топику издать книгу
Читать будет легче однозначно . И о проблемах какие тут форумчан волнуют а у меня зеркальная проблема не могу завести все что нажито непосильным трудом в Родную Украину придумала пока два варианта первый шаг открыть счёт в Стамбуле с последующим переводом в Киев цена первого варианта билет на самолёт и через 3 часа я на турецком берегу иможно снять отель на пару дней получить инн в местном отделении полиции и открыть счёт по украинскому паспорту в турецком банке вопрос нет ли скрытых подводных камней в этом плане?
choca
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:42

Ну що, панове!
Гроші від турецькопідданого надійшли на карточку нашої письменниці-ріелторші, і брудний потік реклами турко-нерухомості - полився з новою силою!

Букофф-немірянно!

Скоро з'являться фото котиків, песиків і кільки в томатному соусі!)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 21 сер, 2019 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:42

Фу, какая вы грубая... Исправляйтесь. так нельзя.

Пока я вам расскажу еще про инвестиции в 70 000 евро.
Конечно, можете не верить.
Но все, что написано ниже - прекрасная были и вовсе НЕ ПРО ИДИОТОВ.
Мне вообще везет на встречи в жизни не с идиотами, а с очень интересными людьми.
Давно это было, год примерно 2010.
В Рефрижераторном депо Синельниково Приднепровской ж.д. работал такой себе обычный парень - не идиот, и не начальник рефрижераторной секции.
Но с речами было уже плохо, дело это "загибалось": это раньше было маршруты по 45 суток от Кишинева до Владивостока, а сейчас - в 2010 было все хуже и хуже.
Кушать хотелось также как хочется кушать многим сейчас.
Парень, будучи голодным, как и все мужчины - голодный мужчина зол и резок - начал скандалить со своей молодой супругой... Та, ка ки вс женщины, будучи жадными до денег: все упрекала, что он мало приносит денег от Приднепровской ж.д. В сердцах он сказал:
- Ну и вали к маме жить!
- Не поеду я к маме, лучше к бабушке - она в Греции живет.
- В Греции? Погоди-ка, у меня тут есть заначка в 200 гривен - сбегаю в АТБ что-то куплю пожрать (тогда еще за 200 гривен в АТБ еще что-то можно было купить пожрать).

Сытый человек добрый и вальяжный.
Засыпая решили ехать жить Грецию к бабушке.
Приехали. Греция как Греция, только механиков рефпоезда там не видели со времен Пифагора.
И пошел наш механик рефпоезда работать на виноградники. Что-то же делать надо было?
Заплату платили 2 раза в месяц. И каждый раз, возвращаясь с работы с зарплатой механик рефпоезда покупал 1 (один) лотерейный билет како-то там - я не знаю - евролотереи.
Лоза росла, виноград зрел, грозди срезали. тиражи проверяли.
И вот в одном тираже все цифры совпали и выигрыш был не то, чтобы большой, но не малый: 1 200 000 евро.

Потратили они их - на мой взгляд - совершенное неверно.
- купили парню автомобиль...
- купили в Греции квартиру... Почти рядом с бабушкой...
- положили в банк 600 000 евро - заначка на будущее обучение уже родившегося в Греции ребенка...
- купили недалеко от границы Греция-Болгария на горнолыжном курорте Болгарии маленькую виллу.

Такие вот бывают инвестиции. Неправильные. Нет, чтобы купить в том секретном городе и в том секретном районе города, где купила свою прелесть stm.
Такие вот бывают идиоты. Я вот с такими идиотами и дружу.
Вы просто ходите там, stm, где идиоты не водятся.
Делайте, как я: всегда общаюсь с людьми богатыми, но здоровыми, избегая бедных, но больных.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:46

  choca написав:Всем привет зашла случайно читается на одном дыхании пока осилила 25 страниц пожелания такие уважаемому топику издать книгу
Читать будет легче однозначно . И о проблемах какие тут форумчан волнуют а у меня зеркальная проблема не могу завести все что нажито непосильным трудом в Родную Украину придумала пока два варианта первый шаг открыть счёт в Стамбуле с последующим переводом в Киев цена первого варианта билет на самолёт и через 3 часа я на турецком берегу иможно снять отель на пару дней получить инн в местном отделении полиции и открыть счёт по украинскому паспорту в турецком банке вопрос нет ли скрытых подводных камней в этом плане?

Нет, никаких подводных камней, заводить деньги из стран ЕС или США в полном объеме в Украину и Турцию - лучший план!!! Ещё квартирко в Анталии прикупить надо что бы на отель не тратиться ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:48

  Frant написав:Ну що, панове!
Гроші від турецькопідданого надійшли на карточку нашої письменниці-ріелторші, і брудний потік реклами турко-нерухомості - полився з новою силою!


Якась картопля, пан Frant, вам гнилувата попалася.

х х х

Госпожа stm, ну вот какая то Вы грубая... Исправляйтесь. Так нельзя.
Разве можно так грубо писать? Мягче, мягче... интеллигентнее... Интереснее...

Пока я вам расскажу еще про инвестиции в 70 000 евро.
Конечно, можете не верить.
Но все, что написано ниже - прекрасная быль и вовсе НЕ ПРО ИДИОТОВ.
Мне вообще везет на встречи в жизни не с идиотами, а с очень интересными людьми.

Давно это было, год примерно 2010.
В Рефрижераторном депо Синельниково Приднепровской ж.д. работал такой себе обычный парень - не идиот, и не начальник рефрижераторной секции.
Но с "рефами" было уже плохо, дело это "загибалось": это раньше было маршруты по 45 суток от Кишинева до Владивостока, а сейчас - в 2010 - было все хуже и хуже. Умирают железные дороги...
Кушать хотелось также, как хочется кушать многим сейчас.
Парень, будучи голодным, как и все мужчины - голодный мужчина зол и резок - начал скандалить со своей молодой супругой... Та, как и все женщины, будучи жадной до денег, все упрекала, что он мало приносит денег от Приднепровской ж.д. В сердцах он сказал:
- Ну и вали к маме жить!
- Не поеду я к маме, лучше к бабушке - она в Греции живет.
- В Греции? Погоди-ка, у меня тут есть заначка в 200 гривен - сбегаю в АТБ - что-то куплю пожрать (тогда еще за 200 гривен в АТБ еще что-то можно было купить пожрать).

Сытый человек добрый и вальяжный.
Засыпая, решили ехать жить в Грецию к бабушке.
Приехали. Греция как Греция, только механиков рефпоезда там не видели со времен Пифагора.
И пошел наш механик рефпоезда работать на виноградники. Что-то же делать надо было?
Заплату платили 2 раза в месяц. И каждый раз, возвращаясь с работы с зарплатой, бывший механик рефпоезда покупал 1 (один) лотерейный билет какой-то там - я не знаю - евролотереи.
Лоза росла, виноград зрел, грозди срезали, тиражи проверяли.
И вот в одном тираже все цифры совпали и выигрыш был не то, чтобы большой, но не малый:
1 200 000 евро. Один миллион двести тысяч евро.

Потратили они их - на мой взгляд - совершенное неверно.
- купили парню автомобиль...
- купили в Греции квартиру... Почти рядом с бабушкой...
- положили в банк 600 000 евро - заначка на будущее обучение уже родившегося в Греции ребенка...
- купили недалеко от границы Греция-Болгария на горнолыжном курорте Болгарии маленькую виллу.

Такие вот бывают инвестиции. Неправильные. Нет, чтобы купить в том секретном городе и в том секретном районе города, где купила свою прелесть stm.
Такие вот бывают идиоты. Я вот с такими идиотами и дружу.
Вы просто ходите там, stm, где идиоты не водятся.
Делайте, как я: всегда общаюсь с людьми богатыми, но здоровыми, избегая бедных, но больных.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:48

  Frant написав:Ну що, панове!
Гроші від турецькопідданого надійшли на карточку нашої письменниці-ріелторші, і брудний потік реклами турко-нерухомості - полився з новою силою!

Букофф-немірянно!

Скоро з'являться фото котиків, песиків і кільки в томатному соусі!)))

Много рекламы, подтянулись новые фейковые учетки. Загон лохов продолжается.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:50

Если можно, раскройте нам, несчастным, авторитетное определение, что такое "РЕКЛАМА"?
Просветите... И укажите, где в моем тексте "РЕКЛАМА"?
Такой авторитетный человек расскажет нам много важного...
А то все старая пластинка под названием "Дупль пусто": "учетка", "коллектив авторов"... как-то уже было: все мимо, все невпопад, все - ошибочно...
Пока вы ищете в Википедии определение слова РЕКЛАМА - глянем как там VITAX?
Опять красный... Вот беда-то какая... Хотя кто бы сомневался, но не я...
Расскажите про умные инвестиции тоже; обещаю с интересом послушать.
У нас тут ветка интересная...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:57

  akurt написав:Делайте, как я: всегда общаюсь с людьми богатыми, но здоровыми, избегая бедных, но больных.

Это протеворечит духу Библии, Торы, Корана. Кажется мне, что акунется вам это.
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