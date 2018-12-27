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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:00
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:04
в этом ключе я соглашусь с
по поводу VITAX - ну нет прироста за месяц. где-то на 0 вышел.
Сравним мою и твою инвестицию:
Тровя(тесла):
и моя
графики говорят сами за себя
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:07
Почему сдулись?
Вот определение рекламы:
Рекла́ма (от фр. réclame через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему
Как раз и происходит распространениет информации о Турецкой недвиге с целью привлечения информации.
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:08
Рекомендую опробованный лично мною и друзьями по моему совету:
- открыть счета в ПОЛЬШЕ в ING Bank Шлёнски.
- карта - бесплатно - правда, есть малая плата за обслуживание в месяц копейки 7-10 польских злотых.
- переводы на счет SWIFT - легко и просто. Выдача валюты со счета - наличными без проблем.
- переводы через интернет-банкинг.
- перевод валюты со счета в ING Bank Шлёнски за пределы Польши стоит копейки.
- заказ валюты в сумме 20 000 долларов и выше - с предзаказом. Зато в нужный день вас ждут денежки.
- билеты на автобус в Польшу сейчас - от 1 евро.
- в Европе мониторят переводы на сумму более 10 000 евро - не делайте часто крупных переводов - хотя у меня переводы обычно по 20 000 долларов - никаких проблем.
В Турции ИНН выдает не полиция, а Налоговая служба Vergi dairesi в любом городе (карты Гугл - в помощь) быстро бесплатно и прямо при вас. При себе иметь украинский загранпаспорт и его ксерокопию (первая страница).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:17
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:56
Во всех странах лотереи на большие суммы выплачивают траншами в течении 5 лет и облагают налогами, ну как так не поверить что сразу всё купили да ещё 50% суммы в банк положили
Это как положить 100000лир под 20% и выйти на 2500лир в месяц )))
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:58
Звісно)))
Вже з'явились нові байки, про виграші мільйони євро в лотерею)))
А ще можна в залах ігрових автоматах добряче "заробити", ні?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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