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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:00

Про рекламу усьо? Сдулись?
Тогда почитайте Правила форума.
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"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:04

  akurt написав:Если можно, раскройте нам, несчастным, авторитетное определение, что такое "РЕКЛАМА"?
Просветите... И укажите, где в моем тексте "РЕКЛАМА"?
Такой авторитетный человек расскажет нам много важного...
Пока вы ищете в Википедии определение слова РЕКЛАМА - глянем как там VITAX?
Опять красный... Вот беда-то какая... Хотя кто бы сомневался, но не я...
Расскажите про умные инвестиции тоже; обещаю с интересом послушать.
У нас тут ветка интересная...

в этом ключе я соглашусь с
  stm написав:PS: кстати поучительный рассказ, пересечение 2х случайностей есть закономерность, он показывает что по жизни Вы ищите идиотов для получения прибыли ;)

по поводу VITAX - ну нет прироста за месяц. где-то на 0 вышел.
Сравним мою и твою инвестицию:
Тровя(тесла):Зображення
и моя
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графики говорят сами за себя
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:07

  akurt написав:Про рекламу усьо? Сдулись?
Тогда почитайте Правила форума.
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Почему сдулись?
Вот определение рекламы:
Рекла́ма (от фр. réclame через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Как раз и происходит распространениет информации о Турецкой недвиге с целью привлечения информации. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:08

  choca написав:Всем привет зашла случайно читается на одном дыхании пока осилила 25 страниц пожелания такие уважаемому топику издать книгу
Читать будет легче однозначно . И о проблемах какие тут форумчан волнуют а у меня зеркальная проблема не могу завести все что нажито непосильным трудом в Родную Украину придумала пока два варианта первый шаг открыть счёт в Стамбуле с последующим переводом в Киев цена первого варианта билет на самолёт и через 3 часа я на турецком берегу иможно снять отель на пару дней получить инн в местном отделении полиции и открыть счёт по украинскому паспорту в турецком банке вопрос нет ли скрытых подводных камней в этом плане?


Рекомендую опробованный лично мною и друзьями по моему совету:
- открыть счета в ПОЛЬШЕ в ING Bank Шлёнски.
- карта - бесплатно - правда, есть малая плата за обслуживание в месяц копейки 7-10 польских злотых.
- переводы на счет SWIFT - легко и просто. Выдача валюты со счета - наличными без проблем.
- переводы через интернет-банкинг.
- перевод валюты со счета в ING Bank Шлёнски за пределы Польши стоит копейки.
- заказ валюты в сумме 20 000 долларов и выше - с предзаказом. Зато в нужный день вас ждут денежки.
- билеты на автобус в Польшу сейчас - от 1 евро.
- в Европе мониторят переводы на сумму более 10 000 евро - не делайте часто крупных переводов - хотя у меня переводы обычно по 20 000 долларов - никаких проблем.

В Турции ИНН выдает не полиция, а Налоговая служба Vergi dairesi в любом городе (карты Гугл - в помощь) быстро бесплатно и прямо при вас. При себе иметь украинский загранпаспорт и его ксерокопию (первая страница).
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:17

  choca написав: не могу завести все что нажито непосильным трудом в Родную Украину

А в чем проблема? Я узнавал в налоговой. Надо просто иметь бумагу, что вы налоговый резидент страны где заработали и ее перевод.
Если есть дополнительные проблемы- опишите в общих словах. Интересно.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:56

  akurt написав:Фу, какая вы грубая... Исправляйтесь. так нельзя.

Пока я вам расскажу еще про инвестиции в 70 000 евро.
Конечно, можете не верить.
Но все, что написано ниже - прекрасная были и вовсе НЕ ПРО ИДИОТОВ.
Мне вообще везет на встречи в жизни не с идиотами, а с очень интересными людьми.
Давно это было, год примерно 2010.
В Рефрижераторном депо Синельниково Приднепровской ж.д. работал такой себе обычный парень - не идиот, и не начальник рефрижераторной секции.
Но с речами было уже плохо, дело это "загибалось": это раньше было маршруты по 45 суток от Кишинева до Владивостока, а сейчас - в 2010 было все хуже и хуже.
Кушать хотелось также как хочется кушать многим сейчас.
Парень, будучи голодным, как и все мужчины - голодный мужчина зол и резок - начал скандалить со своей молодой супругой... Та, ка ки вс женщины, будучи жадными до денег: все упрекала, что он мало приносит денег от Приднепровской ж.д. В сердцах он сказал:
- Ну и вали к маме жить!
- Не поеду я к маме, лучше к бабушке - она в Греции живет.
- В Греции? Погоди-ка, у меня тут есть заначка в 200 гривен - сбегаю в АТБ что-то куплю пожрать (тогда еще за 200 гривен в АТБ еще что-то можно было купить пожрать).

Сытый человек добрый и вальяжный.
Засыпая решили ехать жить Грецию к бабушке.
Приехали. Греция как Греция, только механиков рефпоезда там не видели со времен Пифагора.
И пошел наш механик рефпоезда работать на виноградники. Что-то же делать надо было?
Заплату платили 2 раза в месяц. И каждый раз, возвращаясь с работы с зарплатой механик рефпоезда покупал 1 (один) лотерейный билет како-то там - я не знаю - евролотереи.
Лоза росла, виноград зрел, грозди срезали. тиражи проверяли.
И вот в одном тираже все цифры совпали и выигрыш был не то, чтобы большой, но не малый: 1 200 000 евро.

Потратили они их - на мой взгляд - совершенное неверно.
- купили парню автомобиль...
- купили в Греции квартиру... Почти рядом с бабушкой...
- положили в банк 600 000 евро - заначка на будущее обучение уже родившегося в Греции ребенка...
- купили недалеко от границы Греция-Болгария на горнолыжном курорте Болгарии маленькую виллу.

Такие вот бывают инвестиции. Неправильные. Нет, чтобы купить в том секретном городе и в том секретном районе города, где купила свою прелесть stm.
Такие вот бывают идиоты. Я вот с такими идиотами и дружу.
Вы просто ходите там, stm, где идиоты не водятся.
Делайте, как я: всегда общаюсь с людьми богатыми, но здоровыми, избегая бедных, но больных.

Во всех странах лотереи на большие суммы выплачивают траншами в течении 5 лет и облагают налогами, ну как так не поверить что сразу всё купили да ещё 50% суммы в банк положили ;)
Это как положить 100000лир под 20% и выйти на 2500лир в месяц )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:58

  Понаехал написав:
  Frant написав:Ну що, панове!
Гроші від турецькопідданого надійшли на карточку нашої письменниці-ріелторші, і брудний потік реклами турко-нерухомості - полився з новою силою!

Букофф-немірянно!

Скоро з'являться фото котиків, песиків і кільки в томатному соусі!)))

Много рекламы, подтянулись новые фейковые учетки. Загон лохов продолжается.

Звісно)))
Вже з'явились нові байки, про виграші мільйони євро в лотерею)))
А ще можна в залах ігрових автоматах добряче "заробити", ні?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:37

  stm написав: Имея 70000€ можно инвестировать в 70% стран и не только возле моря. Но надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой, и если не заниматься сдачей в аренду и переться туда, где много российского населения выкупает недвигу, то цена проеба увеличивается кратно и в этом тоже всё верно )))


Відчуваю, що пані stm надасть читачеві докладну інформацію про власну вдалу інвестицію в "70% стран".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 19:12, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:12

  akurt написав:
  stm написав: Имея 70000€ можно инвестировать в 70% стран и не только возле моря. Но надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой, и если не заниматься сдачей в аренду и переться туда, где много российского населения выкупает недвигу, то цена проеба увеличивается кратно и в этом тоже всё верно )))


Відчуваю, що пані stm надасть читачеві докладну інформацію про вдалу інвестицію в "70% стран".
Можна в сім, або в хоч одну.
Відчуваю вдалого інвестора, враховуючи глибокомисленну думку: "..надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой".

Акурт, будь ласка, не мавпуй форумчан. Я не вірю, що ти така пришелепкувата.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:22

  Frant написав:Акурт, будь ласка, не мавпуй форумчан. Я не вірю, що ти така пришелепкувата.

Самое забавное, что по возрасту она мне в матери годится... и такое поведение... :cry:
Понаехал
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