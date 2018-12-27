akurt написав:

Фу, какая вы грубая... Исправляйтесь. так нельзя.Пока я вам расскажу еще про инвестиции в 70 000 евро.Конечно, можете не верить.Но все, что написано ниже - прекрасная были и вовсе НЕ ПРО ИДИОТОВ.Мне вообще везет на встречи в жизни не с идиотами, а с очень интересными людьми.Давно это было, год примерно 2010.В Рефрижераторном депо Синельниково Приднепровской ж.д. работал такой себе обычный парень - не идиот, и не начальник рефрижераторной секции.Но с речами было уже плохо, дело это "загибалось": это раньше было маршруты по 45 суток от Кишинева до Владивостока, а сейчас - в 2010 было все хуже и хуже.Кушать хотелось также как хочется кушать многим сейчас.Парень, будучи голодным, как и все мужчины - голодный мужчина зол и резок - начал скандалить со своей молодой супругой... Та, ка ки вс женщины, будучи жадными до денег: все упрекала, что он мало приносит денег от Приднепровской ж.д. В сердцах он сказал:- Ну и вали к маме жить!- Не поеду я к маме, лучше к бабушке - она в Греции живет.- В Греции? Погоди-ка, у меня тут есть заначка в 200 гривен - сбегаю в АТБ что-то куплю пожрать (тогда еще за 200 гривен в АТБ еще что-то можно было купить пожрать).Сытый человек добрый и вальяжный.Засыпая решили ехать жить Грецию к бабушке.Приехали. Греция как Греция, только механиков рефпоезда там не видели со времен Пифагора.И пошел наш механик рефпоезда работать на виноградники. Что-то же делать надо было?Заплату платили 2 раза в месяц. И каждый раз, возвращаясь с работы с зарплатой механик рефпоезда покупал 1 (один) лотерейный билет како-то там - я не знаю - евролотереи.Лоза росла, виноград зрел, грозди срезали. тиражи проверяли.И вот в одном тираже все цифры совпали и выигрыш был не то, чтобы большой, но не малый: 1 200 000 евро.Потратили они их - на мой взгляд - совершенное неверно.- купили парню автомобиль...- купили в Греции квартиру... Почти рядом с бабушкой...- положили в банк 600 000 евро - заначка на будущее обучение уже родившегося в Греции ребенка...- купили недалеко от границы Греция-Болгария на горнолыжном курорте Болгарии маленькую виллу.Такие вот бывают инвестиции. Неправильные. Нет, чтобы купить в том секретном городе и в том секретном районе города, где купила свою прелестьТакие вот бывают идиоты. Я вот с такими идиотами и дружу.Вы просто ходите там,, где идиоты не водятся.Делайте, как я: всегда общаюсь с людьми богатыми, но здоровыми, избегая бедных, но больных.