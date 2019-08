Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

stm написав: Имея 70000€ можно инвестировать в 70% стран и не только возле моря. Но надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой, и если не заниматься сдачей в аренду и переться туда, где много российского населения выкупает недвигу, то цена проеба увеличивается кратно и в этом тоже всё верно )))



Відчуваю, що пані stm надасть читачеві докладну інформацію про власну вдалу інвестицію в "70% стран".



Цитата дня - реально шедевр.

stm написав: 100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир, но это мелочи. Будивельнык тоже при смертности больше рождаемости сообщает о молодеющем населении ))) видимо калькуляторы у вас особые )))



Повторю про всяк випадок:

100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир

Пані stm варто відкрити курси.

Акурт, мой особенный калькулятор говорит о том что райских уголков для потратить денег хоть отбавляй, помимо Турции. Если мы можем купить условно https://www.casa.it/appartamento/vendita/crotone/isola-di-capo-rizzuto-40mq-31371160/ за менее 70000€ в 3 экономике ЕС, то 70% стран уж точно сможем тоже. За коммуналку надо будет платить 40€ раз в 2 месяца + счётчики так что не одной Анталией возле моря можно наслаждаться )))

stm

Повідомлень: 1882 З нами з: 04.03.15

Додано: Чет 22 сер, 2019 03:39

akurt написав: Инвестиция номер 2.

Однажды утром я выпил чашку ароматного кофе и сделал простую - как турецкий апельсин - вещь: я дал объявление в газету примерно такого содержания: "Меняю новый автомобиль Таврия белого цвета на 1-к квартиру". У меня уже тогда было 2 (два) автомобиля и эта белая игрушка была ну совсем не нужна...

Все мои друзья крутили пальцем у виска. А я молчал, как молчит рыболов на берегу Средиземного моря в Анталии в районе отеля Harrington Park.

Не помню, это был вторник или - как сегодня - среда, но позвонил парень и предложил встретиться и обсудить.

Парень был очень нормальный и не крутил пальцем у виска. Он просто знал, куда и как инвестировать авто - и кому можно продать выгодно авто Таврия белого цвета.

Он знал, куда и как инвестировать, а меня совсем не интересовали чужие секреты.

Мы у нотариуса оформили Договор МЕНЫ (не купли-продажи) и самое забавное, что налог платился с более дорогой вещи, то есть с цены автомобиля (хи-хи! Вот чудеса оценки имущества).

Дело сделано. Договор подписан. Самое забавное, что к нотариусу мы ехали именно на этой Таврии белого цвета и на мосту через реку на нас чуть не наехал автомобиль КРАЗ. Я тогда воочию понял, что такое "движимое имущество" и что такое "недвижимость";

это разные вещи.

Итак, я стал владельцем прекрасной 1-к довольно ухоженной чистой и пустой квартиры с простым но аккуратным ремонтом в панельном доме на 6-м этаже.

Что я с ней делаю?

Угадали: я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 1-к квартиру без доплаты (!!!) на 2-х к квартиру".

"Дорогу осилит идущий" - рекомендую не забывать.

Ну как вам? Ход конём? На дурака? Ан нет!

Нет, нет и нет!

Прикол был в том, что 1-к квартира была частной собственностью (потому и был возможен Договор мены, а не покупки-продажи).

А двушка - прекрасная чудная на третьем этаже панельного дома - "государственная", в ней жили бабушка и дедушка, дедушка на днях купил вкусный арбуз - скушал его и в полночь умер (!!!) от отравления нитратами (с тех поря лично я не ем арбузы). В квартире осталась бабушка и тогда ее внучка, которая имела свою квартиру, очень обеспокоилась, что завтра они останутся вообще и без дедушки, и без бабушки, и без квартиры.

Срочный обмен - пара-тройка дней - и я становлюсь собственником прекрасной двушки на третем этаже.

Делаю ремонт (кафель+обои).

Угадали, что дальше?

Я рад за вас. Учитесь у меня инвестировать.

Я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 2-х к квартиру с ремонтом на 3-х комнатную с ДОПЛАТОЙ".

Вуаля - приходит дама и ведет за руку мужа-алкоголика. У дамы любовник в Киеве. И еще прицеп в виде мужа-алкоголика.

Три дня - бутылка шампанского даме в Бюро обмена за срочность - я становлюсь собственником почти убитой, но на третьем этаже классного дома с лоджией и балконом трешки. Дама хватает 2000 долларов - сотками - и бежит бегом в Киев жить с любовником, оставляя в моей бывшей двушке-квартире мужа-алкаша и дочку-подростка.

Замечу, что все это время у меня самого есть и было другое жилье.

Что я делаю?

Ремонт: кафель+обои и публикую объявление: "Меняю 3-х к квартиру с ремонтом в таком то районе на 3-х к в центральных районах".

Вуаля: и вот уже приходят дама с мамой, которая живет в трешке в ЦЕНТРЕ, но очень далеко от дома. А доме хотелось бы обнимать маму ежедневно. А тут - свежие обои и даже почти застекленная лоджия (не успели застеклить, но начали).

Прекрасно! И я получаю БЕЗ ДОПЛАТЫ трешку в кооперативном (!!!)

Акурт, хорошая работы. Качественно переработанная история про обмен скрепки на дом.

В оригинале было так:

14 июля 2005 года Кайл поехал в Ванкувер, где обменял скрепку на шариковую ручку в форме рыбки.

В тот же день он обменял шариковую ручку на самодельную дверную ручку в виде смешной рожицы, которую он назвал «Ручка-Т». За ней ему пришлось поехать в Сиэтл, штат Вашингтон.

25 июля 2005 года он поехал в Амхерст, штат Массачусетс, чтобы обменять дверную ручку на газовую плитку для кемпинга Coleman (с запасом топлива).

24 сентября 2005 года на одном барбекю в Сан-Клементе, штат Калифорния, ему удалось уговорить хозяина дома, морского пехотинца, обменять плитку на 1000-ваттный электрогенератор Honda.

16 ноября 2005 года в Маспете[en], Куинс он обменял генератор на пустой кег, обязательство наполнить его любым пивом (которое пожелает новый хозяин), и неоновую вывеску Budweiser. Сделка чуть было не сорвалась из-за того, что генератор был конфискован нью-йоркской пожарной службой.

8 декабря 2005 года он выменял всё это у квебекского комика и радиоведущего Мишеля Барретта[en] на снегоход Ski-doo[en].

В течение недели ему удалось выручить за снегоход путёвку на двоих в Скалистые горы (город Якх, Британская Колумбия).

Примерно 7 января 2006 года он выменял поездку в Якх на автофургон.

Примерно 22 февраля 2006 года он обменял фургон на контракт со студией звукозаписи Metalworks в канадском городе Миссиссога.

Примерно 11 апреля 2006 года передал права на контракт начинающей певице Джоди Гнант. Взамен она предоставила Кайлу право бесплатного проживания в её доме в Финиксе, штат Аризона в течение года.

Примерно 26 апреля 2006 года он обменял договор аренды на вечер в компании рок-музыканта Элиса Купера.

Примерно 26 мая 2006 года он обменял вечер с Купером на сувенирный снежный шар с надписью KISS.

Примерно 2 июня 2006 года он приехал в Калифорнию и обменял снежный шар у голливудского режиссёра Корбина Бернсена (который как раз подобные шары коллекционировал) на роль в его фильме Донна по требованию (англ. Donna on Demand).

И наконец 5 июля 2006 года он обменял роль в фильме на двухэтажный дом в маленьком канадском городке Киплинг[en], провинция Саскачеван. Обмен предложила сама мэрия Киплинга. В результате общегородского кастинга, роль в «Donna on Demand» получил один из его жителей[1][5].



ссылка на источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0

Понаехал

Повідомлень: 3356 З нами з: 22.05.16

