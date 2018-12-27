RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:37

  stm написав: Имея 70000€ можно инвестировать в 70% стран и не только возле моря. Но надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой, и если не заниматься сдачей в аренду и переться туда, где много российского населения выкупает недвигу, то цена проеба увеличивается кратно и в этом тоже всё верно )))


Відчуваю, що пані stm надасть читачеві докладну інформацію про власну вдалу інвестицію в "70% стран".

Цитата дня - реально шедевр.
  stm написав:100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир, но это мелочи. Будивельнык тоже при смертности больше рождаемости сообщает о молодеющем населении ))) видимо калькуляторы у вас особые )))


Повторю про всяк випадок:
100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир
Пані stm варто відкрити курси.
З "особливими калькуляторами".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 сер, 2019 21:13, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3479
З нами з: 12.02.09
Подякував: 718 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:24

  akurt написав:
  stm написав: Имея 70000€ можно инвестировать в 70% стран и не только возле моря. Но надо понимать, что это приводит к затратам на содержание этой недвижимости и влету на обесценивании её родимой, и если не заниматься сдачей в аренду и переться туда, где много российского населения выкупает недвигу, то цена проеба увеличивается кратно и в этом тоже всё верно )))


Відчуваю, що пані stm надасть читачеві докладну інформацію про власну вдалу інвестицію в "70% стран".

Цитата дня - реально шедевр.
  stm написав:100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир, но это мелочи. Будивельнык тоже при смертности больше рождаемости сообщает о молодеющем населении ))) видимо калькуляторы у вас особые )))


Повторю про всяк випадок:
100000 лир *20% - 10% налог = 1500 лир
Пані stm варто відкрити курси.
З "особливими калькуляторами".


Акурт, мой особенный калькулятор говорит о том что райских уголков для потратить денег хоть отбавляй, помимо Турции. Если мы можем купить условно https://www.casa.it/appartamento/vendita/crotone/isola-di-capo-rizzuto-40mq-31371160/ за менее 70000€ в 3 экономике ЕС, то 70% стран уж точно сможем тоже. За коммуналку надо будет платить 40€ раз в 2 месяца + счётчики ;) так что не одной Анталией возле моря можно наслаждаться )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 03:39

  akurt написав:Инвестиция номер 2.
Однажды утром я выпил чашку ароматного кофе и сделал простую - как турецкий апельсин - вещь: я дал объявление в газету примерно такого содержания: "Меняю новый автомобиль Таврия белого цвета на 1-к квартиру". У меня уже тогда было 2 (два) автомобиля и эта белая игрушка была ну совсем не нужна...
Все мои друзья крутили пальцем у виска. А я молчал, как молчит рыболов на берегу Средиземного моря в Анталии в районе отеля Harrington Park.
Не помню, это был вторник или - как сегодня - среда, но позвонил парень и предложил встретиться и обсудить.
Парень был очень нормальный и не крутил пальцем у виска. Он просто знал, куда и как инвестировать авто - и кому можно продать выгодно авто Таврия белого цвета.
Он знал, куда и как инвестировать, а меня совсем не интересовали чужие секреты.
Мы у нотариуса оформили Договор МЕНЫ (не купли-продажи) и самое забавное, что налог платился с более дорогой вещи, то есть с цены автомобиля (хи-хи! Вот чудеса оценки имущества).
Дело сделано. Договор подписан. Самое забавное, что к нотариусу мы ехали именно на этой Таврии белого цвета и на мосту через реку на нас чуть не наехал автомобиль КРАЗ. Я тогда воочию понял, что такое "движимое имущество" и что такое "недвижимость";
это разные вещи.
Итак, я стал владельцем прекрасной 1-к довольно ухоженной чистой и пустой квартиры с простым но аккуратным ремонтом в панельном доме на 6-м этаже.
Что я с ней делаю?
Угадали: я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 1-к квартиру без доплаты (!!!) на 2-х к квартиру".
"Дорогу осилит идущий" - рекомендую не забывать.
Ну как вам? Ход конём? На дурака? Ан нет!
Нет, нет и нет!
Прикол был в том, что 1-к квартира была частной собственностью (потому и был возможен Договор мены, а не покупки-продажи).
А двушка - прекрасная чудная на третьем этаже панельного дома - "государственная", в ней жили бабушка и дедушка, дедушка на днях купил вкусный арбуз - скушал его и в полночь умер (!!!) от отравления нитратами (с тех поря лично я не ем арбузы). В квартире осталась бабушка и тогда ее внучка, которая имела свою квартиру, очень обеспокоилась, что завтра они останутся вообще и без дедушки, и без бабушки, и без квартиры.
Срочный обмен - пара-тройка дней - и я становлюсь собственником прекрасной двушки на третем этаже.
Делаю ремонт (кафель+обои).
Угадали, что дальше?
Я рад за вас. Учитесь у меня инвестировать.
Я даю объявление примерно такого содержания: "Меняю 2-х к квартиру с ремонтом на 3-х комнатную с ДОПЛАТОЙ".
Вуаля - приходит дама и ведет за руку мужа-алкоголика. У дамы любовник в Киеве. И еще прицеп в виде мужа-алкоголика.
Три дня - бутылка шампанского даме в Бюро обмена за срочность - я становлюсь собственником почти убитой, но на третьем этаже классного дома с лоджией и балконом трешки. Дама хватает 2000 долларов - сотками - и бежит бегом в Киев жить с любовником, оставляя в моей бывшей двушке-квартире мужа-алкаша и дочку-подростка.
Замечу, что все это время у меня самого есть и было другое жилье.
Что я делаю?
Ремонт: кафель+обои и публикую объявление: "Меняю 3-х к квартиру с ремонтом в таком то районе на 3-х к в центральных районах".
Вуаля: и вот уже приходят дама с мамой, которая живет в трешке в ЦЕНТРЕ, но очень далеко от дома. А доме хотелось бы обнимать маму ежедневно. А тут - свежие обои и даже почти застекленная лоджия (не успели застеклить, но начали).
Прекрасно! И я получаю БЕЗ ДОПЛАТЫ трешку в кооперативном (!!!)
Но как же тут без многих букв, ведь верно?

Акурт, хорошая работы. Качественно переработанная история про обмен скрепки на дом.
В оригинале было так:
14 июля 2005 года Кайл поехал в Ванкувер, где обменял скрепку на шариковую ручку в форме рыбки.
В тот же день он обменял шариковую ручку на самодельную дверную ручку в виде смешной рожицы, которую он назвал «Ручка-Т». За ней ему пришлось поехать в Сиэтл, штат Вашингтон.
25 июля 2005 года он поехал в Амхерст, штат Массачусетс, чтобы обменять дверную ручку на газовую плитку для кемпинга Coleman (с запасом топлива).
24 сентября 2005 года на одном барбекю в Сан-Клементе, штат Калифорния, ему удалось уговорить хозяина дома, морского пехотинца, обменять плитку на 1000-ваттный электрогенератор Honda.
16 ноября 2005 года в Маспете[en], Куинс он обменял генератор на пустой кег, обязательство наполнить его любым пивом (которое пожелает новый хозяин), и неоновую вывеску Budweiser. Сделка чуть было не сорвалась из-за того, что генератор был конфискован нью-йоркской пожарной службой.
8 декабря 2005 года он выменял всё это у квебекского комика и радиоведущего Мишеля Барретта[en] на снегоход Ski-doo[en].
В течение недели ему удалось выручить за снегоход путёвку на двоих в Скалистые горы (город Якх, Британская Колумбия).
Примерно 7 января 2006 года он выменял поездку в Якх на автофургон.
Примерно 22 февраля 2006 года он обменял фургон на контракт со студией звукозаписи Metalworks в канадском городе Миссиссога.
Примерно 11 апреля 2006 года передал права на контракт начинающей певице Джоди Гнант. Взамен она предоставила Кайлу право бесплатного проживания в её доме в Финиксе, штат Аризона в течение года.
Примерно 26 апреля 2006 года он обменял договор аренды на вечер в компании рок-музыканта Элиса Купера.
Примерно 26 мая 2006 года он обменял вечер с Купером на сувенирный снежный шар с надписью KISS.
Примерно 2 июня 2006 года он приехал в Калифорнию и обменял снежный шар у голливудского режиссёра Корбина Бернсена (который как раз подобные шары коллекционировал) на роль в его фильме Донна по требованию (англ. Donna on Demand).
И наконец 5 июля 2006 года он обменял роль в фильме на двухэтажный дом в маленьком канадском городке Киплинг[en], провинция Саскачеван. Обмен предложила сама мэрия Киплинга. В результате общегородского кастинга, роль в «Donna on Demand» получил один из его жителей[1][5].

ссылка на источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 22.05.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 04:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Интересный момент. Можем наблюдать падение цен на Манхэттене.
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/wall-street-area-apartments-plagued-tidal-wave-supply

The supply has caused panic in the area, average resale prices have fallen 11%, and average new development prices plunged 46%

начинается обвал. :twisted:

читать пож этот трэк :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 22.05.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 05:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:переработанная история про обмен скрепки на дом.
с экстраполяцией на свои фантазии
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 03.12.14
Подякував: 372 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 05:37

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:переработанная история про обмен скрепки на дом.
с экстраполяцией на свои фантазии

мне действительно интересно... неужели кто-то ведется на это. :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 22.05.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 05:40

Понаехал Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 03.12.14
Подякував: 372 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 401402403404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 402, 403, 404
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4038 359884
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 19:18
Ethereum
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 10, 11, 12
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
114 16030
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 14:42
Astacus
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (591)
22.08.2019 05:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.