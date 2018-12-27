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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:47

  Понаехал написав:
  akurt написав:Вибачаюся за прикру помилку.

ошибка ли... ловят на вранье почти в каждом сообщении. :mrgreen:

нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:51

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:
  akurt написав:Вибачаюся за прикру помилку.

ошибка ли... ловят на вранье почти в каждом сообщении. :mrgreen:

нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.


Впервые за все время поставил форумчанину "Мизантроп" плюс.
Действительно, сколько и что можно пить?
  stm написав:Но если бы у рыбы была шерсть, то в ней бы были блохи, а блохи - это ... )))
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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