нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 19:47
нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:51
Впервые за все время поставил форумчанину "Мизантроп" плюс.
Действительно, сколько и что можно пить?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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