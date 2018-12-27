Додано: Чет 22 сер, 2019 20:03

Пан Понаехал!

Я разумію вашу неприховану ненависть до держави "Україна" - це не дивно для нерезидента України - і відповідає заявленій мрії купити квартиру-однушку за МКАД (Росія), але просто для підвищення освітнього рівня читача взагалі зауважу, що згаданий ЛЬВІВСКИЙ навчальний заклад для школярів, починаючі з 2014 року, надає Україні найбільшу кількість випускників із самими високими балами за підсумками ЗНО, про що неодноразово повідомлялося в прес-релізах МОН України.

Льівська мерія навіть щорічно видає нагороди випускникам навчальних закладів, які досягли найвищих досягнень в навчанні.



P.S. Реально дивуюся кількості ЗЛОБИ та ненависті з приводу звичайного простого повідомлення про те, як організовано навчання дітлахів за кордоном.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)