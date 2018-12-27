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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 403404405406>
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:47

  Понаехал написав:
  akurt написав:Вибачаюся за прикру помилку.

ошибка ли... ловят на вранье почти в каждом сообщении. :mrgreen:

нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:51

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:
  akurt написав:Вибачаюся за прикру помилку.

ошибка ли... ловят на вранье почти в каждом сообщении. :mrgreen:

нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.


Впервые за все время поставил форумчанину "Мизантроп" плюс.
Действительно, сколько и что можно пить?
  stm написав:Но если бы у рыбы была шерсть, то в ней бы были блохи, а блохи - это ... )))
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:52

  Мизантрóп написав:нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.

ну идет постоянная реклама... это все равно, что сказать, что в Чечне свыше 200 школьников сдали ЕГЭ с результатом свыше 90 баллов в 2016, и давайте покупать квратиры в Турции ибо турки тоже мусульмане. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:сколько и что можно пить?
йогурт сойдет ))Зображення

  akurt написав:Впервые за все время поставил форумчанину "Мизантроп" плюс.

Для меня это честь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:03

Пан Понаехал!
Я разумію вашу неприховану ненависть до держави "Україна" - це не дивно для нерезидента України - і відповідає заявленій мрії купити квартиру-однушку за МКАД (Росія), але просто для підвищення освітнього рівня читача взагалі зауважу, що згаданий ЛЬВІВСКИЙ навчальний заклад для школярів, починаючі з 2014 року, надає Україні найбільшу кількість випускників із самими високими балами за підсумками ЗНО, про що неодноразово повідомлялося в прес-релізах МОН України.
Льівська мерія навіть щорічно видає нагороди випускникам навчальних закладів, які досягли найвищих досягнень в навчанні.

P.S. Реально дивуюся кількості ЗЛОБИ та ненависті з приводу звичайного простого повідомлення про те, як організовано навчання дітлахів за кордоном.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:06

  akurt написав:Пан Понаехал!
Я разумію вашу неприховану ненависть до держави "Україна"

Это неприкрытое хамство и обман за который могу в суд подать. Я являюсь патриотом Украины.
В после таких обвинений я начинаю переживать , что негативно сказывается на моем здоровье.
Вот давление поднялось. А вред здоровью - это требует компенсации, возможно, в судебном порядке.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:11

Ця гілка дійсно дуже жахлива.
Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Вот давление поднялось.
Я сегодня злой,потому что бедный и голодный зашел в магазин,посмотрел на цены и тоже поднялось.
Зображення
Берегите себя!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:19

  Мизантрóп написав:Берегите себя!

Спасибо. Постараюсь.

Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.

Предлагаю извинится тебе по хорошему.
Завтра может быть поздно...(С)Алиса
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:34

  akurt написав:Пан Понаехал!
Я разумію вашу неприховану ненависть до держави "Україна" - це не дивно для нерезидента України - і відповідає заявленій мрії купити квартиру-однушку за МКАД (Росія), але просто для підвищення освітнього рівня читача взагалі зауважу, що згаданий ЛЬВІВСКИЙ навчальний заклад для школярів, починаючі з 2014 року, надає Україні найбільшу кількість випускників із самими високими балами за підсумками ЗНО, про що неодноразово повідомлялося в прес-релізах МОН України.
Льівська мерія навіть щорічно видає нагороди випускникам навчальних закладів, які досягли найвищих досягнень в навчанні.

P.S. Реально дивуюся кількості ЗЛОБИ та ненависті з приводу звичайного простого повідомлення про те, як організовано навчання дітлахів за кордоном.

Дарма наїзжаєш на Понаєхал. Він ніколи не був ватніком чи туркоманом чи германофілом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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