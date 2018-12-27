нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 19:47
нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:51
Впервые за все время поставил форумчанину "Мизантроп" плюс.
Действительно, сколько и что можно пить?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:52
Додано: Чет 22 сер, 2019 19:54
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
йогурт сойдет ))
Для меня это честь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:03
Пан Понаехал!
Я разумію вашу неприховану ненависть до держави "Україна" - це не дивно для нерезидента України - і відповідає заявленій мрії купити квартиру-однушку за МКАД (Росія), але просто для підвищення освітнього рівня читача взагалі зауважу, що згаданий ЛЬВІВСКИЙ навчальний заклад для школярів, починаючі з 2014 року, надає Україні найбільшу кількість випускників із самими високими балами за підсумками ЗНО, про що неодноразово повідомлялося в прес-релізах МОН України.
Льівська мерія навіть щорічно видає нагороди випускникам навчальних закладів, які досягли найвищих досягнень в навчанні.
P.S. Реально дивуюся кількості ЗЛОБИ та ненависті з приводу звичайного простого повідомлення про те, як організовано навчання дітлахів за кордоном.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:06
Это неприкрытое хамство и обман за который могу в суд подать. Я являюсь патриотом Украины.
В после таких обвинений я начинаю переживать , что негативно сказывается на моем здоровье.
Вот давление поднялось. А вред здоровью - это требует компенсации, возможно, в судебном порядке.
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:11
Ця гілка дійсно дуже жахлива.
Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я сегодня злой,потому что бедный и голодный зашел в магазин,посмотрел на цены и тоже поднялось.
Берегите себя!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:19
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:34
Дарма наїзжаєш на Понаєхал. Він ніколи не був ватніком чи туркоманом чи германофілом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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