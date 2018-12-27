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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:36

  akurt написав:Ця гілка дійсно дуже жахлива.
Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.

Зокрема, менше треба рекламувати дешевіючу турецьку нерухомість у сейсмічно небезпечних зонах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:17

  akurt написав:Пан shapo!
Поздоровляю вас із виходом на форум


Просто меня часто банят не меньше чем на неделю за разжигание меж национальной ненависти (а речь идёт обычно о адекватно ответе хамам) и потом забываешь про форум
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:19

  Понаехал написав:Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет? :)

Мое мнение - не стоит, ни чего интересного
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20

  Frant написав:Зокрема, менше треба рекламувати дешевіючу турецьку нерухомість у сейсмічно небезпечних зонах.

В Украине зона Карпат и Крыма сейсмично опасны, а по новым нормам для высотных зданий нужно учитывать сейсмику от 4 до 6 баллов и в Киеве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:21

  lejko_vit написав:
  Понаехал написав:Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет? :)

Мое мнение - не стоит, ни чего интересного

Понял. Спасибо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:22

Понаехал чёт смотрю,стрёмно в том Техасе
Зображення
https://worldnewsdailyreport.com/texas- ... -an-alien/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:27

  Мизантрóп написав:Понаехал чёт смотрю,стрёмно в том Техасе

Всякле бывает. Именно по этому я рассматриваю возможность покупки оружия себе и жене. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:44

  Понаехал написав:Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет? :)

Один день - можна.
Стара середньовічна Рига - маленька і плоска, її за кілька годин можна всю обійти. Порохова башта, ратуша і все таке))

Більше там нічого дивитись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Більше там нічого дивитись.
А шпроты,бальзам?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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