Зокрема, менше треба рекламувати дешевіючу турецьку нерухомість у сейсмічно небезпечних зонах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 20:36
Зокрема, менше треба рекламувати дешевіючу турецьку нерухомість у сейсмічно небезпечних зонах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет?
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:17
Просто меня часто банят не меньше чем на неделю за разжигание меж национальной ненависти (а речь идёт обычно о адекватно ответе хамам) и потом забываешь про форум
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:19
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20
В Украине зона Карпат и Крыма сейсмично опасны, а по новым нормам для высотных зданий нужно учитывать сейсмику от 4 до 6 баллов и в Киеве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:21
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:22
Понаехал чёт смотрю,стрёмно в том Техасе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:27
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:44
Один день - можна.
Стара середньовічна Рига - маленька і плоска, її за кілька годин можна всю обійти. Порохова башта, ратуша і все таке))
Більше там нічого дивитись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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