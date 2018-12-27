Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Як топік-стартер гілки і нагадував неодноразово, ця гілка є самою інтелектуальною на Фінансовому форумі України.
Читайте та насолоджуйтеся, отримуючі безліч корисної фінансової інформації про купівлю нерухомості та її утримування за кордоном. В повідомленнях останньої доби Ви дізнаєтеся про успіхи школьників Чечні, подорожі нерезидентів України із США в Ригу (Латвійська республіка) та про купівлю зброї. Це є цінна фінансово-економічна інформація та тему гілки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Понаехал написав:
akurt написав:Вибачаюся за прикру помилку.
ошибка ли... ловят на вранье почти в каждом сообщении.
Понаехал написав:
Мизантрóп написав:нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.
ну идет постоянная реклама... это все равно, что сказать, что в Чечне свыше 200 школьников сдали ЕГЭ с результатом свыше 90 баллов в 2016, и давайте покупать квратиры в Турции ибо турки тоже мусульмане.
Понаехал написав:
akurt написав:Пан Понаехал! Я разумію вашу неприховану ненависть до держави "Україна"
Это неприкрытое хамство и обман за который могу в суд подать. Я являюсь патриотом Украины. В после таких обвинений я начинаю переживать , что негативно сказывается на моем здоровье. Вот давление поднялось. А вред здоровью - это требует компенсации, возможно, в судебном порядке.
Понаехал написав:
Мизантрóп написав:Берегите себя!
Спасибо. Постараюсь.
Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.
Предлагаю извинится тебе по хорошему. Завтра может быть поздно...(С)Алиса
Frant написав:Дарма наїзжаєш на Понаєхал. Він ніколи не був ватніком чи туркоманом чи германофілом.
Frant написав:
akurt написав:Ця гілка дійсно дуже жахлива. Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.
Зокрема, менше треба рекламувати дешевіючу турецьку нерухомість у сейсмічно небезпечних зонах.
Понаехал написав:Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет?
Понаехал написав:
lejko_vit написав:
Понаехал написав:Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет?
Мое мнение - не стоит, ни чего интересного
Понял. Спасибо.
Понаехал написав:
Мизантрóп написав:Понаехал чёт смотрю,стрёмно в том Техасе
Всякле бывает. Именно по этому я рассматриваю возможность покупки оружия себе и жене.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА ЛЮДЯНІСТЬ Як Ви зустрічаєте День незалежності України? Ті, хто мешкають за кордоном, наприклад, в Анталії, проявляють свою ностальгію та любов до України таким чином: - онуки ходять в українську недільну школу; - батьки приймають участь у роботі хору "Берегиня"; - діти батьків грають в спектаклях за творами українських письменників; - всі разом працюють, організувавши станом на 22 серпня в Анталії 130 (СТО ТРИДЦЯТЬ) підприємств, які очолюють українці. - всі разом приймають участь в урочистих заходах, які організовує Консульство України в Анталії та українські громадські організації.
До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято. Хочу звернути увагу на те, що святковий концерт буде відбуватися у найновшому та найпотужнішому центрі відпочинку "Агора" та всі заходи будуть безкоштовними. Крім того, урочисті заходи будуть відбуватися в парку "Піраміда" в районі "Коньяалти".
Тут панове лаються, що в моїх текстах "багато букв", але хіба щось можна скоротити?
НЕЙМОВІРНА ПРОГРАМА ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
Мангал у чудовому парку-кафе, ігри та конкурси як для дітей так і для дорослих.
Нагороди та призи будуть такими: - 30 діткам дошкільного та шкільного віку медичний огляд + check up + стоматологічна діагностика безкоштовно; - 40 дорослим check up безкоштовно; (від "BEST LIFE UNIVERSAL CLINIC")
У конкурсі "Зав'яжи хустку по-українськи" (це для дорослих) панночка, що взяла 1 місце, запрошується в ресторан "7 Mehmetler Restaurant" разом зі своєю "половиною" на романтичну вечерю, де все безкоштовно, включаючи алкогольні напої. Панночка, що посяде 2 місце, запрошується на сніданок у неділю, разом зі своєю "половиною" в "Roberts cafe" Ataturk park (безкоштовно). І - нарешті - панянка, що посяде третє місце, отримає в подарунок корзину смаколиків по-українськи від вже відомої фірми "VALET".
ПЕРЕМОЖЦІ СЕРЕД ДІТЕЙ: 1 місце - білет в "Dolusu park" разом із батьками на цілий день. 2 місце - білет дитині разом із батьками в "Aqualand". 3 місце - білет дитині в "Aktur Luna Park" разом із батьками. Діткам потрібно принести малюнок на тему "Мир" і підписати. Призові місця оголосить актор-клоун найактивнішим дітям свята.
P.S. До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314. Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314. Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.
Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно. К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира. В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть): Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала.
Я знаю толк в том как провести отпуск.
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 23 сер, 2019 06:31, всього редагувалось 1 раз.