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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:14

Як топік-стартер гілки і нагадував неодноразово, ця гілка є самою інтелектуальною на Фінансовому форумі України.

Читайте та насолоджуйтеся, отримуючі безліч корисної фінансової інформації про купівлю нерухомості та її утримування за кордоном.
В повідомленнях останньої доби Ви дізнаєтеся про успіхи школьників Чечні, подорожі нерезидентів України із США в Ригу (Латвійська республіка) та про купівлю зброї.
Це є цінна фінансово-економічна інформація та тему гілки
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

  Понаехал написав:
  akurt написав:Вибачаюся за прикру помилку.

ошибка ли... ловят на вранье почти в каждом сообщении. :mrgreen:


  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:нельзя принимать всё как есть.Кое-что надо принимать как пить.

ну идет постоянная реклама... это все равно, что сказать, что в Чечне свыше 200 школьников сдали ЕГЭ с результатом свыше 90 баллов в 2016, и давайте покупать квратиры в Турции ибо турки тоже мусульмане. :mrgreen:


  Понаехал написав:
  akurt написав:Пан Понаехал!
Я разумію вашу неприховану ненависть до держави "Україна"

Это неприкрытое хамство и обман за который могу в суд подать. Я являюсь патриотом Украины.
В после таких обвинений я начинаю переживать , что негативно сказывается на моем здоровье.
Вот давление поднялось. А вред здоровью - это требует компенсации, возможно, в судебном порядке.


  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Берегите себя!

Спасибо. Постараюсь.

Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.

Предлагаю извинится тебе по хорошему.
Завтра может быть поздно...(С)Алиса


  Frant написав:Дарма наїзжаєш на Понаєхал. Він ніколи не був ватніком чи туркоманом чи германофілом.


  Frant написав:
  akurt написав:Ця гілка дійсно дуже жахлива.
Варто - для збереження здоров"я - просто на неї на заходити і не смітити щодня.

Зокрема, менше треба рекламувати дешевіючу турецьку нерухомість у сейсмічно небезпечних зонах.


  Понаехал написав:Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет? :)


  Понаехал написав:
  lejko_vit написав:
  Понаехал написав:Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет? :)

Мое мнение - не стоит, ни чего интересного

Понял. Спасибо.


  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Понаехал чёт смотрю,стрёмно в том Техасе

Всякле бывает. Именно по этому я рассматриваю возможность покупки оружия себе и жене. :)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:01

НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА ЛЮДЯНІСТЬ
Як Ви зустрічаєте День незалежності України?
Ті, хто мешкають за кордоном, наприклад, в Анталії, проявляють свою ностальгію та любов до України таким чином:
- онуки ходять в українську недільну школу;
- батьки приймають участь у роботі хору "Берегиня";
- діти батьків грають в спектаклях за творами українських письменників;
- всі разом працюють, організувавши станом на 22 серпня в Анталії 130 (СТО ТРИДЦЯТЬ) підприємств, які очолюють українці.
- всі разом приймають участь в урочистих заходах, які організовує Консульство України в Анталії та українські громадські організації.

До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.
Хочу звернути увагу на те, що святковий концерт буде відбуватися у найновшому та найпотужнішому центрі відпочинку "Агора" та всі заходи будуть безкоштовними.
Крім того, урочисті заходи будуть відбуватися в парку "Піраміда" в районі "Коньяалти".
Зображення

Тут панове лаються, що в моїх текстах "багато букв", але хіба щось можна скоротити?

НЕЙМОВІРНА ПРОГРАМА ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

Мангал у чудовому парку-кафе,
ігри та конкурси як для дітей так і для дорослих.

Нагороди та призи будуть такими:
- 30 діткам дошкільного та шкільного віку медичний огляд + check up + стоматологічна діагностика безкоштовно;
- 40 дорослим check up безкоштовно;
(від "BEST LIFE UNIVERSAL CLINIC")

У конкурсі "Зав'яжи хустку по-українськи" (це для дорослих) панночка, що взяла 1 місце, запрошується в ресторан "7 Mehmetler Restaurant" разом зі своєю "половиною" на романтичну вечерю, де все безкоштовно, включаючи алкогольні напої.
Панночка, що посяде 2 місце, запрошується на сніданок у неділю, разом зі своєю "половиною" в "Roberts cafe" Ataturk park (безкоштовно).
І - нарешті - панянка, що посяде третє місце, отримає в подарунок корзину смаколиків по-українськи від вже відомої фірми "VALET".

ПЕРЕМОЖЦІ СЕРЕД ДІТЕЙ:
1 місце - білет в "Dolusu park" разом із батьками на цілий день.
2 місце - білет дитині разом із батьками в "Aqualand".
3 місце - білет дитині в "Aktur Luna Park" разом із батьками.
Діткам потрібно принести малюнок на тему "Мир" і підписати. Призові місця оголосить актор-клоун найактивнішим дітям свята.

P.S. До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314.
Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.

А ми сьогодні голодні і злі вітаємо з Днем прапора :!:


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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314.
Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.

Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно. :mrgreen:
К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира.
В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть):
Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала. :mrgreen:

Я знаю толк в том как провести отпуск. :oops:
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 23 сер, 2019 06:31, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:В ближайшие 2 месяца можем пересечься в реале
С вискарём :?: :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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