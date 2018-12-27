"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:01

30 діткам дошкільного та шкільного віку медичний огляд + check up + стоматологічна діагностика безкоштовно;

Як Ви зустрічаєте День незалежності України?Ті, хто мешкають за кордоном, наприклад, в Анталії, проявляють свою ностальгію та любов до України таким чином:- онуки ходять в українську недільну школу;- батьки приймають участь у роботі хору "Берегиня";- діти батьків грають в спектаклях за творами українських письменників;- всі разом приймають участь в урочистих заходах, які організовує Консульство України в Анталії та українські громадські організації.До свята завтра - 24 серпня -- українська громада підготувала неймовірне свято.Хочу звернути увагу на те, що святковий концерт буде відбуватися у найновшому та найпотужнішому центрі відпочинку "Агора" та всі заходи будуть безкоштовними.Крім того, урочисті заходи будуть відбуватися в парку "Піраміда" в районі "Коньяалти".Тут панове лаються, що в моїх текстах "багато букв", але хіба щось можна скоротити?НЕЙМОВІРНА ПРОГРАМА ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!Мангал у чудовому парку-кафе,ігри та конкурси як для дітей так і для дорослих.Нагороди та призи будуть такими:- 40 дорослим check up безкоштовно;(від "BEST LIFE UNIVERSAL CLINIC")У конкурсі "Зав'яжи хустку по-українськи" (це для дорослих) панночка, що взяла 1 місце, запрошується в ресторан "7 Mehmetler Restaurant" разом зі своєю "половиною" на романтичну вечерю, де все безкоштовно, включаючи алкогольні напої.Панночка, що посяде 2 місце, запрошується на сніданок у неділю, разом зі своєю "половиною" в "Roberts cafe" Ataturk park (безкоштовно).І - нарешті - панянка, що посяде третє місце, отримає в подарунок корзину смаколиків по-українськи від вже відомої фірми "VALET".ПЕРЕМОЖЦІ СЕРЕД ДІТЕЙ:1 місце - білет в "Dolusu park" разом із батьками на цілий день.2 місце - білет дитині разом із батьками в "Aqualand".3 місце - білет дитині в "Aktur Luna Park" разом із батьками.Діткам потрібно принести малюнок на тему "Мир" і підписати. Призові місця оголосить актор-клоун найактивнішим дітям свята.До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314.Прошу форумчантатрохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.