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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Буду проездом в Риге и думаю задержатся или нет там. Стоит ли этот город того, что б потратить на него один день отпуска или просто пересесть и полететь дальше? Кто че скажет?
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:19
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:20
В Украине зона Карпат и Крыма сейсмично опасны, а по новым нормам для высотных зданий нужно учитывать сейсмику от 4 до 6 баллов и в Киеве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:21
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:44
Один день - можна.
Стара середньовічна Рига - маленька і плоска, її за кілька годин можна всю обійти. Порохова башта, ратуша і все таке))
Більше там нічого дивитись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:01
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА ЛЮДЯНІСТЬ
Як Ви зустрічаєте День незалежності України?
Ті, хто мешкають за кордоном, наприклад, в Анталії, проявляють свою ностальгію та любов до України таким чином:
- онуки ходять в українську недільну школу;
- батьки приймають участь у роботі хору "Берегиня";
- діти батьків грають в спектаклях за творами українських письменників;
- всі разом працюють, організувавши станом на 22 серпня в Анталії 130 (СТО ТРИДЦЯТЬ) підприємств, які очолюють українці.
- всі разом приймають участь в урочистих заходах, які організовує Консульство України в Анталії та українські громадські організації.
До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.
Хочу звернути увагу на те, що святковий концерт буде відбуватися у найновшому та найпотужнішому центрі відпочинку "Агора" та всі заходи будуть безкоштовними.
Крім того, урочисті заходи будуть відбуватися в парку "Піраміда" в районі "Коньяалти".
Тут панове лаються, що в моїх текстах "багато букв", але хіба щось можна скоротити?
НЕЙМОВІРНА ПРОГРАМА ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
Мангал у чудовому парку-кафе,
ігри та конкурси як для дітей так і для дорослих.
Нагороди та призи будуть такими:
- 30 діткам дошкільного та шкільного віку медичний огляд + check up + стоматологічна діагностика безкоштовно;
- 40 дорослим check up безкоштовно;
(від "BEST LIFE UNIVERSAL CLINIC")
У конкурсі "Зав'яжи хустку по-українськи" (це для дорослих) панночка, що взяла 1 місце, запрошується в ресторан "7 Mehmetler Restaurant" разом зі своєю "половиною" на романтичну вечерю, де все безкоштовно, включаючи алкогольні напої.
Панночка, що посяде 2 місце, запрошується на сніданок у неділю, разом зі своєю "половиною" в "Roberts cafe" Ataturk park (безкоштовно).
І - нарешті - панянка, що посяде третє місце, отримає в подарунок корзину смаколиків по-українськи від вже відомої фірми "VALET".
ПЕРЕМОЖЦІ СЕРЕД ДІТЕЙ:
1 місце - білет в "Dolusu park" разом із батьками на цілий день.
2 місце - білет дитині разом із батьками в "Aqualand".
3 місце - білет дитині в "Aktur Luna Park" разом із батьками.
Діткам потрібно принести малюнок на тему "Мир" і підписати. Призові місця оголосить актор-клоун найактивнішим дітям свята.
P.S. До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314.
Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А ми сьогодні голодні і злі вітаємо з Днем прапора
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно.
К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира.
В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть):
Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала.
Я знаю толк в том как провести отпуск.
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 23 сер, 2019 06:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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