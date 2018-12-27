Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.
А ми сьогодні голодні і злі вітаємо з Днем прапора
ЗВЕРТАЮ УВАГУ МОДЕРАТОРІВ ЩО МОВА ЙДЕ ПРО ДЕНЬ ПРАПОРА УКРАЇНИ
Понаехал написав:
akurt написав:До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314. Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.
Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно. К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира. В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть): Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала.
Я знаю толк в том как провести отпуск.
Мизантрóп написав:
Понаехал написав:В ближайшие 2 месяца можем пересечься в реале
С вискарём:?:
Понаехал написав:
Мизантрóп написав:
Понаехал написав:В ближайшие 2 месяца можем пересечься в реале