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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:38

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:В ближайшие 2 месяца можем пересечься в реале
С вискарём :?: :wink:

Увы, нет. Вискарь со штатов везти не буду по простой причине: папа распробовал нашу остинскую водку Титос https://www.titosvodka.com/. Все 3 литра(по литку на летящего члена семьи) буду везти.
С Минска буду везти такой коньяк: http://www.kristal.by/production/koniaki/zolotoi-petukh. С РФ такой:
https://winestyle.ru/products/Kizlyar-cognac-distillery-5-stars.html
Ему как раз с кумомовьями будет на год. :roll:
Так что обещать не буду что привезу чей-то акурту.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:00

ЧИТАЄМО ТА НАСОЛОДЖУЄМОСЯ ТВОРАМИ ЗБОЧЕНЦІВ
  Мизантрóп написав:
  akurt написав:До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.

А ми сьогодні голодні і злі вітаємо з Днем прапора

Зображення


ЗВЕРТАЮ УВАГУ МОДЕРАТОРІВ ЩО МОВА ЙДЕ ПРО ДЕНЬ ПРАПОРА УКРАЇНИ

  Понаехал написав:
  akurt написав:До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314.
Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.

Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно.
К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира.
В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть):
Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала.

Я знаю толк в том как провести отпуск. :oops:

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:В ближайшие 2 месяца можем пересечься в реале
С вискарём :?:


  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:В ближайшие 2 месяца можем пересечься в реале
С вискарём :?: :wink:

Увы, нет. Вискарь со штатов везти не буду по простой причине: папа распробовал нашу остинскую водку Титос https://www.titosvodka.com/. Все 3 литра(по литку на летящего члена семьи) буду везти.
С Минска буду везти такой коньяк: http://www.kristal.by/production/koniaki/zolotoi-petukh. С РФ такой:
https://winestyle.ru/products/Kizlyar-cognac-distillery-5-stars.html
Ему как раз с кумомовьями будет на год. :roll:
Так что обещать не буду что привезу чей-то акурту.


ЧИ НЕ ВАРТО ПРИПИНИТИ ЦЕ НЕПОДОБСТВО?
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:10

  akurt написав:ЧИ НЕ ВАРТО ПРИПИНИТИ ЦЕ НЕПОДОБСТВО?

а почему раки из магазина-это ок, а спиртное- не ок? двоякие стандарты.... :(
Питер ты розовым выделил(а)- это значит встретимся там? :)
Понаехал
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  #<1 ... 404405406407
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