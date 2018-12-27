А шпроты,бальзам?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Все не по теме..
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:01
Поздоровляю учасників форуму із двомя святами:
23 серпня - День прапора України.
24 серпня - День незалежності України.
Гадаю, що у Ваших родинах та у ваших колективах гідно відмічатимуть національні свята нашої держави.
Наші співвідчизники в інших країнах спробують гідно зустріти національні свята.
До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 сер, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно.
К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира.
В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть):
Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала.
Я знаю толк в том как провести отпуск.
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 23 сер, 2019 06:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59
Пані модератор Ірина о 10-40 в День прапора України суттєво почистила форум від неймовірного бруду, образ на адресу держави Україна, від фото оголених тіл та образ учасників форуму за статевими ознаками від збоченця Понаехал.
За добу - 12 образливих повідомлень із згадуванням Чечні, горілки, віскі, статевих ознак людей, намірами купити зброю собі та жінці, планами відвідати Україну мабуть із купленою зброєю та республіки Північного Кавказу, відкриті натяки на ймовірні статеві зносини із учасниками форуму в Петербурзі (Росія), і таке інше.
Хотів би порадитися: оскільки явний флудер безграмотний Понаехал з незрозумілих причин не блокується, просто зухвало та відкрито знущається над нами та над вами особисто, як саме мені довести, що я - не модератор Ірина та що тип моїх геніталій відповідає паспортним даним?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 сер, 2019 10:12, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 10:11
Який жах!
Пора ріелторші Акурт заводити патефон і ставити платівку з піснями про дешеву турецьку нерухомість, дешевий йогурт і несвіжу рибу. І побільше фото котиків, собачок та інших шпротів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:05
А заодно и от моего невинного замечания в адрес модеров этого форума.
Что касается праздника, то есть в нем что-то фальшивое т.к. радость от существования державы в таком виде испытывает очень небольшой процент населения.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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