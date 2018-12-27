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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 403404405406
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Більше там нічого дивитись.
А шпроты,бальзам?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Все не по теме..
Takona
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:01

Поздоровляю учасників форуму із двомя святами:
23 серпня - День прапора України.
24 серпня - День незалежності України.
Гадаю, що у Ваших родинах та у ваших колективах гідно відмічатимуть національні свята нашої держави.
Наші співвідчизники в інших країнах спробують гідно зустріти національні свята.
До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 сер, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:До цифри в 420 000 переглядів цієї гілки станом на 07-00 ранку за київським часом залишилося 1314.
Прошу форумчан Понаехал та Frant трохи поквапитися та продовжувати наповнювати гілку новою корисною фінансово-економічною інформацією.

Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно. :mrgreen:
К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира.
В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть):
Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала. :mrgreen:

Я знаю толк в том как провести отпуск. :oops:
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 23 сер, 2019 06:31, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

про вискарь я сам своё удалил,мистера ответ видел.
Акурт исправился: указал еще и День флага (сначала только канун Независимости был),как-то на украинца не похоже,ну и "двомЯ святами" в правленном варианте настораживает :roll: Пан Франт, я в растерянности :shock:
обнаженных не видел.Замечаю странную реакцию "мужчины" на красивые женские телеса :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:43

  Frant написав:[
Який жах!
Пора ріелторші Акурт заводити патефон і ставити платівку з піснями про дешеву турецьку нерухомість, дешевий йогурт і несвіжу рибу. І побільше фото котиків, собачок та інших шпротів!

Учета акурт постоянно обвиняет меня в том , что я лью грязь на Украину и высказываюсь против неё. При этом не разу не приводя цитату не одного моего сообщения. Лично меня это ужасно удручает. Думаю стоит в судебном порядке решить этот вопрос.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:в судебном порядке решить этот вопрос.
муторная волокита.Стоит ли вычинки? или хоть клок шерсти хотите и принципы?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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