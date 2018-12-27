А шпроты,бальзам?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 сер, 2019 21:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 23 сер, 2019 05:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Все не по теме..
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:01
Поздоровляю учасників форуму із двомя святами:
23 серпня - День прапора України.
24 серпня - День незалежності України.
Гадаю, що у Ваших родинах та у ваших колективах гідно відмічатимуть національні свята нашої держави.
Наші співвідчизники в інших країнах спробують гідно зустріти національні свята.
До свята завтра - 24 серпня - День незалежності України - українська громада підготувала неймовірне свято.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 сер, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 06:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Благодаря учетке akurt я скоро стану самым цитируемым форумчаненом. Замечательно.
К стати у этой учетки есть хороший шанс доказать, что он(она) реальный человек и не Ира.
В ближайшие 2 месяца можем перечьсяв реале в следующих городах(я планирую быть):
Остин, Хьюстон, Чикаго, Рига, Санкт-Петербург, Минск, Кировоград, Борисполь, Вишневое, Киев(Обольнь или Троещина) и,возможно, Махачкала.
Я знаю толк в том как провести отпуск.
Востаннє редагувалось Понаехал в П'ят 23 сер, 2019 06:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
про вискарь я сам своё удалил,мистера ответ видел.
Акурт исправился: указал еще и День флага (сначала только канун Независимости был),как-то на украинца не похоже,ну и "двомЯ святами" в правленном варианте настораживает Пан Франт, я в растерянности
обнаженных не видел.Замечаю странную реакцию "мужчины" на красивые женские телеса
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:32
Я бачив фото двух дівиць в трусах синього і жовтого кольорів))) потім воно щезло))очевидно, фото зроблено на анатолійських пляжах?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 24 сер, 2019 02:59
Нам самом деле женщины в годах часто негативно реагируют на молодых девушек, которым есть что показать. Вероятно фото убрали по жалобе учетки akurt.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4732600#p4732600
акурт, ваш хід йогуртом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:51
австрийский тележурнал Wochenblick, сообщил, что около 11 миллионов турок живут в нищете и "многие из них мечтают о переезде в центральную Европу".
Наврали наверняка армяне - не может каждый 7ой турок жить в нищете
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:41
К стати могли наврать. У них давняя межнациональная вражда.
Но сути это не меняет. Турки мечтают о центральной Европе- Украине!!
|