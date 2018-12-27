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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 22:09
Хотелось бы обратить внимание модераторов на учетки которые чаще всего мелькают на последних 10стр. этой ветки. В основном они вынюхивают какие-то неточности и усердно, многословно их разоблачают. По теме, информации -ноль , зато грязи, хвастовства, самолюбования хоть отбавляй.
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tramplin2
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