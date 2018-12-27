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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Хотелось бы обратить внимание модераторов на учетки которые чаще всего мелькают на последних 10стр. этой ветки. В основном они вынюхивают какие-то неточности и усердно, многословно их разоблачают. По теме, информации -ноль , зато грязи, хвастовства, самолюбования хоть отбавляй.
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:48

  tramplin2 написав:Хотелось бы обратить внимание модераторов на учетки которые чаще всего мелькают на последних 10стр. этой ветки. В основном они вынюхивают какие-то неточности и усердно, многословно их разоблачают. По теме, информации -ноль , зато грязи, хвастовства, самолюбования хоть отбавляй.

Ира, сколько у тебя левых аккаунтов? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:42

  tramplin2 написав:Хотелось бы обратить внимание модераторов на учетки которые чаще всего мелькают на последних 10стр. этой ветки. В основном они вынюхивают какие-то неточности и усердно, многословно их разоблачают. По теме, информации -ноль , зато грязи, хвастовства, самолюбования хоть отбавляй.

Зауважував неодноразово цим франтам, мізантропам та понаехал - давайте ближче до теми гілки. Куди там - про своє якесь збочене, щось їм постійно ввижається, а щодо НЕРУХОМОСТІ за кордоном - ні слова :(
iva64
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:49

  flyman написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4732600#p4732600

  Alex2007 написав:
  Surfer написав:ЗображенняЗображення

Совершеннейший свежак - запакован на молокозаводе 18,08. День на развозку по магазинам. Куплен 20,08. Тетрапаковский фольгированный пакет длительного хранения - до 90 дней. В распакованном виде как и подобает приличному молоку - несколько дней. Увы , к вашему сожалению и пальмы в составе не значится. Один из ТОПовых производителей. Для любителей тестов - хотя это дело на любителя :


Да, и прежде чем, писать насчет свежака вы бы посмотрели внимательно на упаковку где чОтко сказано "Кінцева дата споживання "Вжити" до та номер партії вказані на шві упаковки" :mrgreen: Т.е. как бы начальной даты нигде и не предполагается (что кстати меня и бесит)

Вас еще не порвало в туалете? :lol: :lol: :lol:

Зображення

Преступление раскрыто. Тему можно закрывать :lol:


акурт, ваш хід йогуртом


так чистая просрочка - если купленно 20.08
... и разве 1% это можно называть молоком?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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  #<1 ... 404405406407
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