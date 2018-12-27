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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 22:09
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Хотелось бы обратить внимание модераторов на учетки которые чаще всего мелькают на последних 10стр. этой ветки. В основном они вынюхивают какие-то неточности и усердно, многословно их разоблачают. По теме, информации -ноль , зато грязи, хвастовства, самолюбования хоть отбавляй.
Додано: Суб 24 сер, 2019 22:48
Ира, сколько у тебя левых аккаунтов?
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:42
Зауважував неодноразово цим франтам, мізантропам та понаехал - давайте ближче до теми гілки. Куди там - про своє якесь збочене, щось їм постійно ввижається, а щодо НЕРУХОМОСТІ за кордоном - ні слова
Додано: Нед 25 сер, 2019 00:49
так чистая просрочка - если купленно 20.08
... и разве 1% это можно называть молоком?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 25 сер, 2019 07:22
я ожидав таку отвєтку, тому
шіх і мат
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:05
Аккаунты левые или правые,ты по теме что-то вразумительное напиши
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