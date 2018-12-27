Surfer написав:

Или здесь ?Далеко не единственное предложение лета этого года , в других торговых сетях цены были 0,73, 0,83, 0,85 и т.д.Кстати говоря в 2012-13-м не помню чтобы они стоили дешевле 8грн/дес.Пальмовое масло ? ЖКХ ? курс 25-30 ? Или просто сморщенные или вообще разбавленные водой ? Вашу глупость про "просроченные" прошу не повторять - уже было, не оригинально да и не нашло подтверждения.в 2010 по 14-20грн, в 14-15 от 20 грн и вплоть до 50 грн/кгна рынках от 2-3 грн , бывает еще дешевле - точно так же как 5 лет назад.И т.д.