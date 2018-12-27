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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:44

  tramplin2 написав:Два любителя помидоров -может хватит?

Акурт, а чего ты такой злой? У тебя велосипеда нет что ли? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:30

  Понаехал написав:
  tramplin2 написав:Два любителя помидоров -может хватит?

Акурт, а чего ты такой злой? У тебя велосипеда нет что ли? :)

Так Вы всех притомили своей безудержной болтовней не по теме
iva64
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:37

  iva64 написав:
  tramplin2 написав:Хотелось бы обратить внимание модераторов на учетки которые чаще всего мелькают на последних 10стр. этой ветки. В основном они вынюхивают какие-то неточности и усердно, многословно их разоблачают. По теме, информации -ноль , зато грязи, хвастовства, самолюбования хоть отбавляй.

Зауважував неодноразово цим франтам, мізантропам та понаехал - давайте ближче до теми гілки. Куди там - про своє якесь збочене, щось їм постійно ввижається, а щодо НЕРУХОМОСТІ за кордоном - ні слова :(

Прошу ріелторшу Акурт писати лише за темою гілки!

Жодних фото варених раків, пісяючих песиків і дешевого йогурту!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 405406407408
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