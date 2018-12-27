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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:37
iva64 написав: tramplin2 написав:
Хотелось бы обратить внимание модераторов на учетки которые чаще всего мелькают на последних 10стр. этой ветки. В основном они вынюхивают какие-то неточности и усердно, многословно их разоблачают. По теме, информации -ноль , зато грязи, хвастовства, самолюбования хоть отбавляй.
Зауважував неодноразово цим франтам, мізантропам та понаехал - давайте ближче до теми гілки. Куди там - про своє якесь збочене, щось їм постійно ввижається, а щодо НЕРУХОМОСТІ за кордоном - ні слова
Прошу ріелторшу Акурт писати лише за темою гілки!
Жодних фото варених раків, пісяючих песиків і дешевого йогурту!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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