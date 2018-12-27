Акурт, а чего ты такой злой? У тебя велосипеда нет что ли?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:44
Додано: Нед 25 сер, 2019 20:30
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:37
Прошу ріелторшу Акурт писати лише за темою гілки!
Жодних фото варених раків, пісяючих песиків і дешевого йогурту!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
На вашем любимом адвего нашел интересную басню (наверное - это от 115 учетки акурта...)
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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