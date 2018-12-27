А по чем органик и не ГМО томаты?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:25
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла ..
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:25
Да, никто так красочно шаурму не сможет описать )))
Могу с октября разбавить итальянскими фотками просеко и прошуто. Но не смогу так ненавистно писать о том как украинец переплачивает за эти продукты ))) более того приятно замечать что в Украине появляются итальянская моцарелла, итальянская паста, итальянские соусы, итальянские вина по очень нормальным ценам
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