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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 15:25

  flyman написав:сходив на базар, взяв 5кіло помідорів ПА7,5грн за кільо...
оптом, єслі брать ястчік (22кг), було би ПА 4грн за кг

Що там в Анталії? Пачьом памідор?

А по чем органик и не ГМО томаты?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла :)..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:25

  Alex_V_K_79 написав:Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла :)..

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Да, никто так красочно шаурму не сможет описать )))
Могу с октября разбавить итальянскими фотками просеко и прошуто. Но не смогу так ненавистно писать о том как украинец переплачивает за эти продукты ))) более того приятно замечать что в Украине появляются итальянская моцарелла, итальянская паста, итальянские соусы, итальянские вина по очень нормальным ценам ;)
stm
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