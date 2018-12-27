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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 15:25
flyman написав:
сходив на базар, взяв 5кіло помідорів ПА7,5грн за кільо...
оптом, єслі брать ястчік (22кг), було би ПА 4грн за кг
Що там в Анталії? Пачьом памідор?
А по чем органик и не ГМО томаты?
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Понаехал
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:38
Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:25
Alex_V_K_79 написав:
Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла
..
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Да, никто так красочно шаурму не сможет описать )))
Могу с октября разбавить итальянскими фотками просеко и прошуто. Но не смогу так ненавистно писать о том как украинец переплачивает за эти продукты ))) более того приятно замечать что в Украине появляются итальянская моцарелла, итальянская паста, итальянские соусы, итальянские вина по очень нормальным ценам
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stm
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:00
stm написав: Alex_V_K_79 написав:
Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла
..
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Да, никто так красочно шаурму не сможет описать )))
Могу с октября разбавить итальянскими фотками просеко и прошуто. Но не смогу так ненавистно писать о том как украинец переплачивает за эти продукты ))) более того приятно замечать что в Украине появляются итальянская моцарелла, итальянская паста, итальянские соусы, итальянские вина по очень нормальным ценам
Уважаемая, конечно, пишите. Касательно Акурта, кроме турецкого экспириенса, у него была масса жизненных кейсов, которые персонально я внимательно читал. При этом, он, ну просто отлично, структурировано и с юмором пишет, при этом мне лично ясно, что у человека очень большой опыт, и, повторюсь, мне это интересно. По-прежнему, не понимаю, на фига было топтаться на ветке и пытаться "травить", при этом не давать никакой альтернативы..
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:10
Alex_V_K_79 написав: stm написав: Alex_V_K_79 написав:
Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла
..
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Да, никто так красочно шаурму не сможет описать )))
Могу с октября разбавить итальянскими фотками просеко и прошуто. Но не смогу так ненавистно писать о том как украинец переплачивает за эти продукты ))) более того приятно замечать что в Украине появляются итальянская моцарелла, итальянская паста, итальянские соусы, итальянские вина по очень нормальным ценам
Уважаемая, конечно, пишите. Касательно Акурта, кроме турецкого экспириенса, у него была масса жизненных кейсов, которые персонально я внимательно читал. При этом, он, ну просто отлично, структурировано и с юмором пишет, при этом мне лично ясно, что у человека очень большой опыт, и, повторюсь, мне это интересно. По-прежнему, не понимаю, на фига было топтаться на ветке и пытаться "травить", при этом не давать никакой альтернативы..
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Алекс, альтернативу я дала. Италия юг, Кипр не турецкая часть что бы проблем потом не было, уверенна и в Испании Вы тоже можете купить квартирко в цене до 70000€, обижаться не надо, надо действовать!
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stm
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19
stm написав:
Алекс, альтернативу я дала. Италия юг, Кипр не турецкая часть что бы проблем потом не было, уверенна и в Испании Вы тоже можете купить квартирко в цене до 70000€, обижаться не надо, надо действовать!
Не обижайтесь, но с вашей альтернативой до постов авторства акурта не дотягиваете.
Даже если отнять явно выпираемую рекламу Турции, среди его писанины было немало интересного из совершенно разных жизненых областей.
Даже если это была девушка (а по моим личным признакам так оно и было, в том числе чрезмерная реакция на тролинг) - то какая нах кому разница почему она хотела быть инкогнито? Обиделась/Обиделся и кому лучше? Понаехал после травли свалил, а кроме акурта ничего подобного по эпистолярному жанру никто не пишет.
Капец натура - придти насрать (там где немного есть интересного, даже если оно и приукрашено) и свалить. Чисто украинская - як не сьем так понадкусюю.
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curiousobro
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:27
curiousobro написав: stm написав:
Алекс, альтернативу я дала. Италия юг, Кипр не турецкая часть что бы проблем потом не было, уверенна и в Испании Вы тоже можете купить квартирко в цене до 70000€, обижаться не надо, надо действовать!
Не обижайтесь, но с вашей альтернативой до постов авторства акурта не дотягиваете.
Даже если отнять явно выпираемую рекламу Турции, среди его писанины было немало интересного из совершенно разных жизненых областей.
Даже если это была девушка (а по моим личным признакам так оно и было, в том числе чрезмерная реакция на тролинг) - то какая нах кому разница почему она хотела быть инкогнито? Обиделась/Обиделся и кому лучше? Понаехал после травли свалил, а кроме акурта ничего подобного по эпистолярному жанру никто не пишет.
Капец натура - придти насрать (там где немного есть интересного, даже если оно и приукрашено) и свалить. Чисто украинская - як не сьем так понадкусюю.
Да я и не обижаюсь, просто автор действительно переживал когда давали альтернативу, очень нездорово переживал ))) Вам хочется вернуть автора, предложите закрытый блог почиталей Акурта. Тут форум и нравиться Вам или нет, мнения разные правильные и не правильные
но математика штука печальная и 70000€ можно закрыть под грушей, зарыть в квартиру в которую приезжаешь 2-3 месяца в год и она устаревает морально и ещё много применений хороших и ещё лучше
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stm
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