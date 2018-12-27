Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19

stm написав: Алекс, альтернативу я дала. Италия юг, Кипр не турецкая часть что бы проблем потом не было, уверенна и в Испании Вы тоже можете купить квартирко в цене до 70000€, обижаться не надо, надо действовать! Алекс, альтернативу я дала. Италия юг, Кипр не турецкая часть что бы проблем потом не было, уверенна и в Испании Вы тоже можете купить квартирко в цене до 70000€, обижаться не надо, надо действовать!

Не обижайтесь, но с вашей альтернативой до постов авторства акурта не дотягиваете.Даже если отнять явно выпираемую рекламу Турции, среди его писанины было немало интересного из совершенно разных жизненых областей.Даже если это была девушка (а по моим личным признакам так оно и было, в том числе чрезмерная реакция на тролинг) - то какая нах кому разница почему она хотела быть инкогнито? Обиделась/Обиделся и кому лучше? Понаехал после травли свалил, а кроме акурта ничего подобного по эпистолярному жанру никто не пишет.Капец натура - придти насрать (там где немного есть интересного, даже если оно и приукрашено) и свалить. Чисто украинская - як не сьем так понадкусюю.