|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:58
Alex_V_K_79 написав:
Уважаемая, конечно, пишите. Касательно Акурта, кроме турецкого экспириенса, у него была масса жизненных кейсов, которые персонально я внимательно читал.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Это когда он переписал известную «поменял скрепку на дом» на новый лад «поменял Таврию под Львовом на квартиру в Турции»?
Не читайте советских газет перед едой (с)...
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3367
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4042
|361593
|
Пон 26 сер, 2019 19:58
jump
|
|114
|16150
|
|
|45
|6326
|
|