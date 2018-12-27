Это когда он переписал известную «поменял скрепку на дом» на новый лад «поменял Таврию под Львовом на квартиру в Турции»?
Не читайте советских газет перед едой (с)...
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:58
Это когда он переписал известную «поменял скрепку на дом» на новый лад «поменял Таврию под Львовом на квартиру в Турции»?
Не читайте советских газет перед едой (с)...
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:50
вєтка не умерла, просмотри капають,
жду кагда учотка акурт озвучить новий рекорд...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:52
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:18
Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
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