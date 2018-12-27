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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:58

  Alex_V_K_79 написав:Уважаемая, конечно, пишите. Касательно Акурта, кроме турецкого экспириенса, у него была масса жизненных кейсов, которые персонально я внимательно читал.

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Это когда он переписал известную «поменял скрепку на дом» на новый лад «поменял Таврию под Львовом на квартиру в Турции»?
Не читайте советских газет перед едой (с)... :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:50

  Alex_V_K_79 написав:Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла :)..

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вєтка не умерла, просмотри капають,
жду кагда учотка акурт озвучить новий рекорд...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:52

  flyman написав:вєтка не умерла, просмотри капають,

Подождите пару недель.
Я буду выкладывать тут фото аэропортов по всему миру и кифира в разных странах. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:18

  Понаехал написав:
  flyman написав:вєтка не умерла, просмотри капають,

Подождите пару недель.
Я буду выкладывать тут фото аэропортов по всему миру и кифира в разных странах. :mrgreen:

Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
stm
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