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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:51

  Понаехал написав:
  Alex_V_K_79 написав:Уважаемая, конечно, пишите. Касательно Акурта, кроме турецкого экспириенса, у него была масса жизненных кейсов, которые персонально я внимательно читал.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

Это когда он переписал известную «поменял скрепку на дом» на новый лад «поменял Таврию под Львовом на квартиру в Турции»?
Не читайте советских газет перед едой (с)... :)

Ну вы когда Ильфа с Петровым читаете - тоже кричите про скорый и неминуемый развод? тут то чего переклинило?
Налицо у человека присутствие писательского хысту, рассказчик неплохой.
Ех..
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:54

  stm написав:
  Понаехал написав:
  flyman написав:вєтка не умерла, просмотри капають,

Подождите пару недель.
Я буду выкладывать тут фото аэропортов по всему миру и кифира в разных странах. :mrgreen:

Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/

Батька мне сказал одну вещь, которая по жизни подтвердила 100% надежность.
Бесплатный сыр,сынку,тока в мышоловци.
Так вот я смотрю на этот сыр и прим слышу его щас :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:22

  curiousobro написав:Ну вы когда Ильфа с Петровым читаете - тоже кричите про скорый и неминуемый развод? тут то чего переклинило?
Налицо у человека присутствие писательского хысту, рассказчик неплохой.
Ех..

Подвоха нет. Почитайте Little Golden America :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:23

  stm написав:Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/

я вот че скажу... HOA большая, а в кризис вырстет значительно ибо делится на всех активных жильцов :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:26

  curiousobro написав:
  stm написав:Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/

Батька мне сказал одну вещь, которая по жизни подтвердила 100% надежность.
Бесплатный сыр,сынку,тока в мышоловци.
Так вот я смотрю на этот сыр и прим слышу его щас :)

А смотря на недвиж в Анталии? Прям прибыль слышится и батькин голос всё тише... )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

по теме ветки... советую почитать:

https://www.zerohedge.com/news/2019-08-27/mortgage-defaults-rise-first-time-financial-crisis
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:45

  stm написав:
  curiousobro написав:
  stm написав:Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/

Батька мне сказал одну вещь, которая по жизни подтвердила 100% надежность.
Бесплатный сыр,сынку,тока в мышоловци.
Так вот я смотрю на этот сыр и прим слышу его щас :)

А смотря на недвиж в Анталии? Прям прибыль слышится и батькин голос всё тише... )))

Не люблю турок(турков?), впечатления после поездок на отдых не располагают к жизни среди них.
Так что Анталия только в изложении Акурта хороша :), я в основном другие аспекты читал
curiousobro
 
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