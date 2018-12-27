Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Вів 27 сер, 2019 20:51
Понаехал написав: Alex_V_K_79 написав:
Уважаемая, конечно, пишите. Касательно Акурта, кроме турецкого экспириенса, у него была масса жизненных кейсов, которые персонально я внимательно читал.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Это когда он переписал известную «поменял скрепку на дом» на новый лад «поменял Таврию под Львовом на квартиру в Турции»?
Не читайте советских газет перед едой (с)...
Ну вы когда Ильфа с Петровым читаете - тоже кричите про скорый и неминуемый развод? тут то чего переклинило?
Налицо у человека присутствие писательского хысту, рассказчик неплохой.
Ех..
curiousobro
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Додано: Вів 27 сер, 2019 20:54
stm написав: Понаехал написав: flyman написав:
вєтка не умерла, просмотри капають,
Подождите пару недель.
Я буду выкладывать тут фото аэропортов по всему миру и кифира в разных странах.
Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/
Батька мне сказал одну вещь, которая по жизни подтвердила 100% надежность.
Бесплатный сыр,сынку,тока в мышоловци.
Так вот я смотрю на этот сыр и прим слышу его щас
curiousobro
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:22
curiousobro написав:
Ну вы когда Ильфа с Петровым читаете - тоже кричите про скорый и неминуемый развод? тут то чего переклинило?
Налицо у человека присутствие писательского хысту, рассказчик неплохой.
Ех..
Подвоха нет. Почитайте Little Golden America
Понаехал
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:23
stm написав:
Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/
я вот че скажу... HOA большая, а в кризис вырстет значительно ибо делится на всех активных жильцов
Понаехал
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:26
curiousobro написав: stm написав:
Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/
Батька мне сказал одну вещь, которая по жизни подтвердила 100% надежность.
Бесплатный сыр,сынку,тока в мышоловци.
Так вот я смотрю на этот сыр и прим слышу его щас
А смотря на недвиж в Анталии? Прям прибыль слышится и батькин голос всё тише... )))
stm
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:27
Понаехал
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:45
stm написав: curiousobro написав: stm написав:
Нееее, веселее если выложить фото озера и ссыль на дом/квартиру рядом с этим дивом в США, если не брать LA, NY, San Frisco, цена может приятно удивить )))
Ладно, сама, чёрт меня подери, Акурт нужна помощь вашего сына хакера, точно есть подвох, но блин:
https://www.zillow.com/homedetails/7599-Glendevon-Ln-APT-1507-Delray-Beach-FL-33446/2091270288_zpid/
Батька мне сказал одну вещь, которая по жизни подтвердила 100% надежность.
Бесплатный сыр,сынку,тока в мышоловци.
Так вот я смотрю на этот сыр и прим слышу его щас
А смотря на недвиж в Анталии? Прям прибыль слышится и батькин голос всё тише... )))
Не люблю турок(турков?), впечатления после поездок на отдых не располагают к жизни среди них.
Так что Анталия только в изложении Акурта хороша
, я в основном другие аспекты читал
curiousobro
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Додано: Вів 27 сер, 2019 22:49
curiousobro написав:
Не люблю турок(турков?), впечатления после поездок на отдых не располагают к жизни среди них.
Так что Анталия только в изложении Акурта хороша
, я в основном другие аспекты читал
Другие аспекты это 3 дневная поездка до Анталии на машине с комфортом, поселение на горнолыжном курорте в 36км от самой горы Кайсери, еда в тайском ресторане недалеко от ж/д веток Париж, картинка из блумберга акций Тесла и ахрененное страховочное лечение в Анталии. Я перечислила очень малую толику того что вызывает у меня когнитивный диссонанс а у Вас восторг и желание следовать правильным наставлениям... При этом я с удовольствием, в практическом плане, посмотрела бы на следствие эксперимента
stm
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