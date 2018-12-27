Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
curiousobro написав:Ну вы когда Ильфа с Петровым читаете - тоже кричите про скорый и неминуемый развод? тут то чего переклинило? Налицо у человека присутствие писательского хысту, рассказчик неплохой. Ех..
curiousobro написав:Не люблю турок(турков?), впечатления после поездок на отдых не располагают к жизни среди них. Так что Анталия только в изложении Акурта хороша , я в основном другие аспекты читал
Другие аспекты это 3 дневная поездка до Анталии на машине с комфортом, поселение на горнолыжном курорте в 36км от самой горы Кайсери, еда в тайском ресторане недалеко от ж/д веток Париж, картинка из блумберга акций Тесла и ахрененное страховочное лечение в Анталии. Я перечислила очень малую толику того что вызывает у меня когнитивный диссонанс а у Вас восторг и желание следовать правильным наставлениям... При этом я с удовольствием, в практическом плане, посмотрела бы на следствие эксперимента
curiousobro написав:Не люблю турок(турков?), впечатления после поездок на отдых не располагают к жизни среди них. Так что Анталия только в изложении Акурта хороша , я в основном другие аспекты читал
Другие аспекты это 3 дневная поездка до Анталии на машине с комфортом, поселение на горнолыжном курорте в 36км от самой горы Кайсери, еда в тайском ресторане недалеко от ж/д веток Париж, картинка из блумберга акций Тесла и ахрененное страховочное лечение в Анталии. Я перечислила очень малую толику того что вызывает у меня когнитивный диссонанс а у Вас восторг и желание следовать правильным наставлениям... При этом я с удовольствием, в практическом плане, посмотрела бы на следствие эксперимента
Слід додати, що ріелторша і "письменниця" п.Акурт зареєстрована на advego.com як дописувачка платних замовних текстів. Тобто людина виконує чиєсь замовлення (продавця турецького дешевого йогурту чи нових житлових будинків в Анталії),а не просто пише про те, що їй подобається.
Знову ж, фото варених раків, песиків на прогулянці, турецьких будівельників - наводять на думку, що у автора є криза з ідеями для "творчості".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців