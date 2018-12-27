Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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curiousobro написав:Ну вы когда Ильфа с Петровым читаете - тоже кричите про скорый и неминуемый развод? тут то чего переклинило? Налицо у человека присутствие писательского хысту, рассказчик неплохой. Ех..
curiousobro написав:Не люблю турок(турков?), впечатления после поездок на отдых не располагают к жизни среди них. Так что Анталия только в изложении Акурта хороша , я в основном другие аспекты читал
Другие аспекты это 3 дневная поездка до Анталии на машине с комфортом, поселение на горнолыжном курорте в 36км от самой горы Кайсери, еда в тайском ресторане недалеко от ж/д веток Париж, картинка из блумберга акций Тесла и ахрененное страховочное лечение в Анталии. Я перечислила очень малую толику того что вызывает у меня когнитивный диссонанс а у Вас восторг и желание следовать правильным наставлениям... При этом я с удовольствием, в практическом плане, посмотрела бы на следствие эксперимента
stm написав:Другие аспекты это 3 дневная поездка до Анталии на машине с комфортом, поселение на горнолыжном курорте в 36км от самой горы Кайсери, еда в тайском ресторане недалеко от ж/д веток Париж, картинка из блумберга акций Тесла и ахрененное страховочное лечение в Анталии. Я перечислила очень малую толику того что вызывает у меня когнитивный диссонанс а у Вас восторг и желание следовать правильным наставлениям... При этом я с удовольствием, в практическом плане, посмотрела бы на следствие эксперимента
С чего вы взяли про восторг и следование каким наставлениям какой-то писанине на форуме?
Я ни разу не говорил, что буду следовать и следовал хоть чему то из написанного. Более того - я ничего и не писал до поры, пока автор не стал пороть дикую хрень под название "тута было много интересного, но из-за некоторых этого тут не будет" Это ж класическое женское "ой всё".
Я говорю чисто о интересе и слоге. Ну интересно было читать Сказки тоже было интересно в детстве, и приключенческие книги, и байки барона Мюнхаузена. Щас детективы интересно.
А вот зачем ВЫ ЭТО читали? Как я успел заметить - ничего не пропуская, почти все упомянули. И еще успел заметить - испытывая "когнитивный диссонанс".
Вот сможете просто ответить на вопрос НАПУРКУА? Вы ж вроде не ёжик.
ЗЫ "Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус"?
[quote="4734790:curiousobro"]Более того - я ничего и не писал до поры, пока автор не стал пороть дикую хрень под название "тута было много интересного, но из-за некоторых этого тут не будет" Это ж класическое женское "ой всё". /quote] Плюсанул. На 100% согласен.