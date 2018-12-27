Додано: Сер 28 сер, 2019 16:51

stm написав: Другие аспекты это 3 дневная поездка до Анталии на машине с комфортом, поселение на горнолыжном курорте в 36км от самой горы Кайсери, еда в тайском ресторане недалеко от ж/д веток Париж, картинка из блумберга акций Тесла и ахрененное страховочное лечение в Анталии. Я перечислила очень малую толику того что вызывает у меня когнитивный диссонанс а у Вас восторг и желание следовать правильным наставлениям... При этом я с удовольствием, в практическом плане, посмотрела бы на следствие эксперимента Другие аспекты это 3 дневная поездка до Анталии на машине с комфортом, поселение на горнолыжном курорте в 36км от самой горы Кайсери, еда в тайском ресторане недалеко от ж/д веток Париж, картинка из блумберга акций Тесла и ахрененное страховочное лечение в Анталии. Я перечислила очень малую толику того что вызывает у меня когнитивный диссонанс а у Вас восторг и желание следовать правильным наставлениям... При этом я с удовольствием, в практическом плане, посмотрела бы на следствие эксперимента

С чего вы взяли про восторг и следование каким наставлениям какой-то писанине на форуме?Я ни разу не говорил, что буду следовать и следовал хоть чему то из написанного. Более того - я ничего и не писал до поры, пока автор не стал пороть дикую хрень под название "тута было много интересного, но из-за некоторых этого тут не будет" Это ж класическое женское "ой всё".Я говорю чисто о интересе и слоге. Ну интересно было читатьСказки тоже было интересно в детстве, и приключенческие книги, и байки барона Мюнхаузена. Щас детективы интересно.А вот зачем ВЫ ЭТО читали?Как я успел заметить - ничего не пропуская, почти все упомянули.И еще успел заметить - испытывая "когнитивный диссонанс".Вот сможете просто ответить на вопрос НАПУРКУА?Вы ж вроде не ёжик.ЗЫ"Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус"?