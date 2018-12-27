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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:16
curiousobro написав:
А вот зачем ВЫ ЭТО читали?
Как я успел заметить - ничего не пропуская, почти все упомянули.
И еще успел заметить - испытывая "когнитивный диссонанс".
Вот сможете просто ответить на вопрос НАПУРКУА?
Вы ж вроде не ёжик.
ЗЫ
"Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус"?
Личная месть, поехала в отпуск в Турцию и не смогла сэкономить на еде... )))
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stm
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