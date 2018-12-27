RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:16

  curiousobro написав:А вот зачем ВЫ ЭТО читали?
Как я успел заметить - ничего не пропуская, почти все упомянули.
И еще успел заметить - испытывая "когнитивный диссонанс".

Вот сможете просто ответить на вопрос НАПУРКУА?
Вы ж вроде не ёжик.

ЗЫ
"Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус"?

Личная месть, поехала в отпуск в Турцию и не смогла сэкономить на еде... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 406407408409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 403, 404, 405
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4043 361907
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 13:28
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 10, 11, 12
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
114 16166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 14:42
Astacus
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.