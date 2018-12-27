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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:33
stm написав: Alex_V_K_79 написав:
Так уже было... Акурт перестал писать и ветка умерла
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Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Да, никто так красочно шаурму не сможет описать )))
Могу с октября разбавить итальянскими фотками просеко и прошуто. Но не смогу так ненавистно писать о том как украинец переплачивает за эти продукты ))) более того приятно замечать что в Украине появляются итальянская моцарелла, итальянская паста, итальянские соусы, итальянские вина по очень нормальным ценам
А в какие итальянские края вы будете заезжать? Может сможете недвигу осветить (стоимость, покупку, налоги, содержание)?
Ну, и супермаркеты тоже было бы неплохо.
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