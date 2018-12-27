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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 13:47

  akurt написав:В будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто.

Все не так просто, Акурт...
Месяц прошел и...
сумма в $50000
Курс лиры 5,619455
% ставка банка 23,50%
Положили в банк, лир 280972,75
Курс лиры брался https://ru.exchange-rates.org/history/TRY/USD/T

Месяц получили = 280972,75*23,50%/365*31=5607,908175
Общая сумма на счету=280972,75+5607,91=286580,6582
Курс на 31.08.2019 = 5,8305
Сумма общая в $ =286580,6582/5,8305=49151,98665
И это я еще подыграла что Турция безналоговый банковский рай и курс брала покупки, а не продажи нам $

PS: спасибо что правили 3 раза с 14000$ на 50000$ ;) Наши виртуальные потери по окончанию месяца выросли с 237$ до 848$ )))

И договор купли продажи с нерезидентном лишь на турецком тоже лайфхак не меньше этого ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:32

  stm написав:
  akurt написав:В будь-якому (майже) турецькому банку.
23,5 відсотка річних.
Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів.
Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48.
Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць.
Депозит відкриваєте в турецьких лірах.
Все просто.

Все не так просто, Акурт...
Месяц прошел и...
сумма в $50000
Курс лиры 5,619455
% ставка банка 23,50%
Положили в банк, лир 280972,75
Курс лиры брался https://ru.exchange-rates.org/history/TRY/USD/T

Месяц получили = 280972,75*23,50%/365*31=5607,908175
Общая сумма на счету=280972,75+5607,91=286580,6582
Курс на 31.08.2019 = 5,8305
Сумма общая в $ =286580,6582/5,8305=49151,98665
И это я еще подыграла что Турция безналоговый банковский рай и курс брала покупки, а не продажи нам $

PS: спасибо что правили 3 раза с 14000$ на 50000$ ;) Наши виртуальные потери по окончанию месяца выросли с 237$ до 848$ )))

И договор купли продажи с нерезидентном лишь на турецком тоже лайфхак не меньше этого ;)

Для ріелторші п.Акурт - втрата 848 дол. - не є критичною)))) Вона на advego.com за пару місяців відіб'є їх)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:09

  flyman написав:
  akurt написав:
P.S. Дуже раджу всім читачам оформити відпустку із початком з 11 серпня.
Буде дуже цікаво.
Дуже дуже дуже...

дійсно цікаво, може в кого є машина часу


Пан Флайман ви праві - 11 серпня чи 11 вересня?
Але я НЕ ПОМИЛИВСЯ:
- люди живуть у минулому. Ви ж подивіться, скільки гною на цій гілці вивалюють, особливо старється ріелторша із Кропивницького. Вона реально мене забавляє.
- щоби привернути увагу - треба зробити щось несподіване, тому я й написав "11 серпня".
Насправді саме цікаве почнеться 11 вересня, очікував питання від когось "Чому саме 11?"
Ви молодець - і помітили, і випередили!
Супер!
Приємно, що на форуму ФІНАНСОВОМУ є люди, які орієнтуються і в цифрах, і в просторі, і в місяцях.
З цього приводу - трохи спогадів про гроші.
Років з 20 тому група Приват розвивала бізнес, а пан міністр Дубілет ще бігав під дорогий стіл.
Дорогий тому, що і пан akurt був трохи причетний до того, щоби маленький хлопчик Дубілет був у подальшому міністр.
Так ось, у Привата бул 10 000 фірм, які орендували офіс в 15 квадратів, там сиділи головний бульгалтер і був директор, що приходив підписувати папірці, які не читав, 2 рази на місяць.
Якось герой справжній цього форуму - тобто я - заїхав забрати кобіту, що там рахувалася за головного бульгалтера - треба було поїхати у найближчу балку порахувати чи равликів, чи коників - а тая пані чекала вказівок з Києва - у Приваті завжди бульгалтери тих 10 000 фірм чекали вказівок із Києва - ну я чекаю, нервуюся, ви ж розумієте: і балка готова, і посадка готова, і ставок готовий, і коні запряжьоні, а дівок немає, і того просто так дивлюся на Платіжне дручення - вже підготовлене - чекають вказівки з Києва - підписати - печатка - і в роботу...
А там прописом: чотирнадцять мільйонів 456 тисяч 456 доларів США.
Ну я - дурень - і питаю: "Дівчата - ви що, зараз в цьому гидомирному приміщенні перерахуєте на Кіпр 14 456 456 доларів США?"
- А шо такое?
- 14 456 456 доларів США?
- Ну, нам так сказали...
- Ви впевнені?
- Уверені (відповіли так само безграмотно, як тут пані stm за два місяця наперед безгамотно планує нагодувати форумчан неіснуючими продуктами та напоїти неіснуючими в Італії напоями...)

х х х

Слава Богу, що я там був, насправді були не долари, і не мільйони...
Просто деякі дівчата - і ви це бачите на цьому форумі на прикладі пані stm - не розбираються ні в доларах, ні в грошах, ні в цифрах...
Вони вже 1000 разів намагаються доводити - сидячі сеерд фарбованих зеленою фарбою панелів у хрущах - що мені дуже дуже погано.
Аж пнуться...
Доводять і доводять...
А я сиджу із келихом шампанського в ці хвилини в Анталії та закусюю його смачним сиром (пану Франту слово "сир" не варто читати. Почнуться голодні конвульсії шлунку. До речі, його словарний запас поповнюєьься: було "гидомирний йогурт", потім "гнила риба", потім "гнила картопля": потім "гнилі помідори", ще не було "гнила капуста", капусту можна, по-перше, позитивно впливає на роботу кішківника над унітазом, по-друге, ще не згадував...)

Шановне панство: не забувайте оформити відпустку з 11 вересня 2019 року.
Буде дуже дуже дуже цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 01 вер, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:45

  akurt написав:
  flyman написав:
  akurt написав:
P.S. Дуже раджу всім читачам оформити відпустку із початком з 11 серпня.
Буде дуже цікаво.
Дуже дуже дуже...

дійсно цікаво, може в кого є машина часу


Пан Флайман ви праві - 11 серпня чи 11 вересня?
Але я НЕ ПОМИЛИВСЯ:
- люди живуть у минулому. Ви ж подивіться, скільки гною на цій гілці вивалюють, особливо старється ріелторша із Кропивницького. Вона реально мене забавляє.
- щоби привернути увагу - треба зробити щось несподіване, тому я й написав "11 серпня".
Насправді саме цікаве почнеться 11 вересня, очікував питання від когось "Чому саме 11?"
Ви молодець - і помітили, і випередили!
Супер!
Приємно, що на форуму ФІНАНСОВОМУ є люди, які орієнтуються і в цифрах, і в просторі, і в місяцях.
З цього приводу - трохи спогадів про гроші.
Років з 20 тому група Приват розвивала бізнес, а пан міністр Дубілет ще бігав під дорогий стіл.
Дорогий тому, що і пан akurt був трохи причетний до того, щоби маленький хлопчик Дубілет був у подальшому міністр.
Так ось, у Привата бул 10 000 фірм, які орендували офіс в 15 квадратів, там сиділи головний бульгалтер і був директор, що приходив підписувати папірці, які не читав, 2 рази на місяць.
Якось герой справжній цього форуму - тобто я - заїхав забрати кобіту, що там рахувалася за головного бульгалтера - треба було поїхати у найближчу балку порахувати чи равликів, чи коників - а тая пані чекала вказівок з Києва - у Приваті завжди бульгалтери тих 10 000 фірм чекали вказівок із Києва - ну я чекаю, нервуюся, ви ж розумієте: і балка готова, і посадка готова, і ставок готовий, і коні запряжьоні, а дівок немає, і того просто так дивлюся на Платіжне дручення - вже підготовлене - чекають вказівки з Києва - підписати - печатка - і в роботу...
А там прописом: чотирнадцять мільйонів 456 тисяч 456 доларів США.
Ну я - дурень - і питаю: "Дівчата - ви що, зараз в цьому гидомирному приміщенні перерахуєте на Кіпр 14 456 456 доларів США?"
- А шо такое?
- 14 456 456 доларів США?
- Ну, нам так сказали...
- Ви впевнені?
- Уверені (відповіли так само безграмотно, як тут пані stm за два місяця наперед безгамотно планує нагодувати форумчан неіснуючими продуктами та напоїти неіснуючими в Італії напоями...)

х х х

Слава Богу, що я там був, насправді були не долари, і не мільйони...
Просто деякі дівчата - і ви це бачите на цьому форумі на прикладі пані stm - не розбираються ні в доларах, ні в грошах, ні в цифрах...
Вони вже 1000 разів намагаються доводити - сидячі сеерд фарбованих зеленою фарбою панелів у хрущах - що мені дуже дуже погано.
Аж пнуться...
Доводять і доводять...
А я сиджу із келихом шампанського в ці хвилини в Анталії та закусюю його смачним сиром (пану Франту слово "сир" не варто читати. Почнуться конвульсії.)

Шановне панство: не забувайте оформити відпустку з 11 вересня 2019 року.
Буде дуже дуже дуже цікаво.

Жаль Акурт, что у привата центр не в Киеве ;) Предыдущий Ваш пост с депозитом в 6000$ переведенный по курсу 4 с копейками тоже принес нам офигеную прибыль ))) ждём "11 вересня" с нетерпением ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:49

Ну шо там, слабО написать о том, как и куда вы вложите 70 000 евро в 70% стран мира?
Все уже заждались!
Я уж калькулятор приготовил...
70 000 евро делим на 70% стран мира и умножаем на одну stm...
Ну-ка?

х х х
Для неудачливой риэлторши из Кропивницкого поясню, что у Привита опытные юристы всегда сидели в Киеве, а не в Днепре.
Село оно и есть село...
Но такая милая селянка...
Но хоть научу...
Но мне так нравится, просто балдею, в 21-м веке встретить такую посредственность, точнее, непосредственность: непуганную неграмотную наивную простую... C 23 августа - 11 (одиннадцать постов) и все - про меня, любимого.
ОДИННАДЦАТЬ!!!!
И все - про меня любимого!!!! Ни одного по теме втеки, а все - про меня любимого!!!!
Так старается, ну так старается... мАлАдЕц!
Щас гляну: кажется, в заднем кармане джинсов какая-то мятая сотка гривен завалялась...
Девушек всегда надо поощрять...
Реально: прелесть!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 01 вер, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:59

  akurt написав:Ну шо там, слабО написать о том, как и куда вы вложите 70 000 евро в 70% стран мира?
Все уже заждались!
Я уж калькулятор приготовил...
70 000 евро делим на 70% стран мира и умножаем на одну stm...
Ну-ка?

х х х
Для неудачливой риэлторши из Кропивницкого поясню, что у Привита опытные юристы всегда сидели в Киеве, а не в Днепре.
Село оно и есть село...
Но такая милая селянка...
Но хоть научу...
Но мне так нравится, просто балдею, в 21-м веке встретить такую посредственность, точнее, непосредственность: непуганную неграмотную наивную простую...
Реально: прелесть!

Поясню что суммы лично контролировал Беня и каждый суббота в 9 утра проводил лично совещания с главами отделений
stm
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:08

Не ходим по базару без толку, покупаем у красивой женщины ёлку!!
(Верка Сердючка)
Девушка совсем не в теме: путает начальников отделений банка с бульгалтерами 10000 фирм Привата...

... Ой, думаю... ой! Не хотелось пить, а придется!!
(Верка Сердючка)

х х х
Боже правый, какую я классную ветку создал!!!
Ну где вы еще такую непосредственность встретите?
В 21-м веке??????
Тока тута...

Оглянусь по сторонам: Это точно Финансовый форум Украины?
Точно.
Это точно ветка под названием "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"?
Супер.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:32

  akurt написав:Не ходим по базару без толку, покупаем у красивой женщины ёлку!!
(Верка Сердючка)
Девушка совсем не в теме: путает начальников отделений банка с бульгалтерами 10000 фирм Привата...

... Ой, думаю... ой! Не хотелось пить, а придется!!
(Верка Сердючка)

х х х
Боже правый, какую я классную ветку создал!!!
Ну где вы еще такую непосредственность встретите?
В 21-м веке??????
Тока тута...

Оглянусь по сторонам: Это точно Финансовый форум Украины?
Точно.
Это точно ветка под названием "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"?
Супер.

Печально когда даже село из Кропивницкого слышала о внутреннем финмоне банка, а воротила депо на 23,5% нет...
stm
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