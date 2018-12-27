Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В будь-якому (майже) турецькому банку. 23,5 відсотка річних. Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів. Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48. Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць. Депозит відкриваєте в турецьких лірах. Все просто.
Месяц получили = 280972,75*23,50%/365*31=5607,908175 Общая сумма на счету=280972,75+5607,91=286580,6582 Курс на 31.08.2019 = 5,8305 Сумма общая в $ =286580,6582/5,8305=49151,98665 И это я еще подыграла что Турция безналоговый банковский рай и курс брала покупки, а не продажи нам $
PS: спасибо что правили 3 раза с 14000$ на 50000$ Наши виртуальные потери по окончанию месяца выросли с 237$ до 848$ )))
И договор купли продажи с нерезидентном лишь на турецком тоже лайфхак не меньше этого
akurt написав:В будь-якому (майже) турецькому банку. 23,5 відсотка річних. Податок на прибуток - 10% від суми нарахованих процентів. Долар тиждень тому був 5,75, зараз вже 5,48. Реально с 50 000 доларів прибуток навіть більший, ніж 1000 доларів на місяць. Депозит відкриваєте в турецьких лірах. Все просто.
Месяц получили = 280972,75*23,50%/365*31=5607,908175 Общая сумма на счету=280972,75+5607,91=286580,6582 Курс на 31.08.2019 = 5,8305 Сумма общая в $ =286580,6582/5,8305=49151,98665 И это я еще подыграла что Турция безналоговый банковский рай и курс брала покупки, а не продажи нам $
PS: спасибо что правили 3 раза с 14000$ на 50000$ Наши виртуальные потери по окончанию месяца выросли с 237$ до 848$ )))
И договор купли продажи с нерезидентном лишь на турецком тоже лайфхак не меньше этого
Для ріелторші п.Акурт - втрата 848 дол. - не є критичною)))) Вона на advego.com за пару місяців відіб'є їх)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав: P.S. Дуже раджу всім читачам оформити відпустку із початком з 11 серпня. Буде дуже цікаво. Дуже дуже дуже...
дійсно цікаво, може в кого є машина часу
Пан Флайман ви праві - 11 серпня чи 11 вересня? Але я НЕ ПОМИЛИВСЯ: - люди живуть у минулому. Ви ж подивіться, скільки гною на цій гілці вивалюють, особливо старється ріелторша із Кропивницького. Вона реально мене забавляє. - щоби привернути увагу - треба зробити щось несподіване, тому я й написав "11 серпня". Насправді саме цікаве почнеться 11 вересня, очікував питання від когось "Чому саме 11?" Ви молодець - і помітили, і випередили! Супер! Приємно, що на форуму ФІНАНСОВОМУ є люди, які орієнтуються і в цифрах, і в просторі, і в місяцях. З цього приводу - трохи спогадів про гроші. Років з 20 тому група Приват розвивала бізнес, а пан міністр Дубілет ще бігав під дорогий стіл. Дорогий тому, що і пан akurt був трохи причетний до того, щоби маленький хлопчик Дубілет був у подальшому міністр. Так ось, у Привата бул 10 000 фірм, які орендували офіс в 15 квадратів, там сиділи головний бульгалтер і був директор, що приходив підписувати папірці, які не читав, 2 рази на місяць. Якось герой справжній цього форуму - тобто я - заїхав забрати кобіту, що там рахувалася за головного бульгалтера - треба було поїхати у найближчу балку порахувати чи равликів, чи коників - а тая пані чекала вказівок з Києва - у Приваті завжди бульгалтери тих 10 000 фірм чекали вказівок із Києва - ну я чекаю, нервуюся, ви ж розумієте: і балка готова, і посадка готова, і ставок готовий, і коні запряжьоні, а дівок немає, і того просто так дивлюся на Платіжне дручення - вже підготовлене - чекають вказівки з Києва - підписати - печатка - і в роботу... А там прописом: чотирнадцять мільйонів 456 тисяч 456 доларів США. Ну я - дурень - і питаю: "Дівчата - ви що, зараз в цьому гидомирному приміщенні перерахуєте на Кіпр 14 456 456 доларів США?" - А шо такое? - 14 456 456 доларів США? - Ну, нам так сказали... - Ви впевнені? - Уверені (відповіли так само безграмотно, як тут пані stm за два місяця наперед безгамотно планує нагодувати форумчан неіснуючими продуктами та напоїти неіснуючими в Італії напоями...)
х х х
Слава Богу, що я там був, насправді були не долари, і не мільйони... Просто деякі дівчата - і ви це бачите на цьому форумі на прикладі пані stm - не розбираються ні в доларах, ні в грошах, ні в цифрах... Вони вже 1000 разів намагаються доводити - сидячі сеерд фарбованих зеленою фарбою панелів у хрущах - що мені дуже дуже погано. Аж пнуться... Доводять і доводять... А я сиджу із келихом шампанського в ці хвилини в Анталії та закусюю його смачним сиром (пану Франту слово "сир" не варто читати. Почнуться голодні конвульсії шлунку. До речі, його словарний запас поповнюєьься: було "гидомирний йогурт", потім "гнила риба", потім "гнила картопля": потім "гнилі помідори", ще не було "гнила капуста", капусту можна, по-перше, позитивно впливає на роботу кішківника над унітазом, по-друге, ще не згадував...)
Шановне панство: не забувайте оформити відпустку з 11 вересня 2019 року. Буде дуже дуже дуже цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 01 вер, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав: P.S. Дуже раджу всім читачам оформити відпустку із початком з 11 серпня. Буде дуже цікаво. Дуже дуже дуже...
дійсно цікаво, може в кого є машина часу
Пан Флайман ви праві - 11 серпня чи 11 вересня? Але я НЕ ПОМИЛИВСЯ: - люди живуть у минулому. Ви ж подивіться, скільки гною на цій гілці вивалюють, особливо старється ріелторша із Кропивницького. Вона реально мене забавляє. - щоби привернути увагу - треба зробити щось несподіване, тому я й написав "11 серпня". Насправді саме цікаве почнеться 11 вересня, очікував питання від когось "Чому саме 11?" Ви молодець - і помітили, і випередили! Супер! Приємно, що на форуму ФІНАНСОВОМУ є люди, які орієнтуються і в цифрах, і в просторі, і в місяцях. З цього приводу - трохи спогадів про гроші. Років з 20 тому група Приват розвивала бізнес, а пан міністр Дубілет ще бігав під дорогий стіл. Дорогий тому, що і пан akurt був трохи причетний до того, щоби маленький хлопчик Дубілет був у подальшому міністр. Так ось, у Привата бул 10 000 фірм, які орендували офіс в 15 квадратів, там сиділи головний бульгалтер і був директор, що приходив підписувати папірці, які не читав, 2 рази на місяць. Якось герой справжній цього форуму - тобто я - заїхав забрати кобіту, що там рахувалася за головного бульгалтера - треба було поїхати у найближчу балку порахувати чи равликів, чи коників - а тая пані чекала вказівок з Києва - у Приваті завжди бульгалтери тих 10 000 фірм чекали вказівок із Києва - ну я чекаю, нервуюся, ви ж розумієте: і балка готова, і посадка готова, і ставок готовий, і коні запряжьоні, а дівок немає, і того просто так дивлюся на Платіжне дручення - вже підготовлене - чекають вказівки з Києва - підписати - печатка - і в роботу... А там прописом: чотирнадцять мільйонів 456 тисяч 456 доларів США. Ну я - дурень - і питаю: "Дівчата - ви що, зараз в цьому гидомирному приміщенні перерахуєте на Кіпр 14 456 456 доларів США?" - А шо такое? - 14 456 456 доларів США? - Ну, нам так сказали... - Ви впевнені? - Уверені (відповіли так само безграмотно, як тут пані stm за два місяця наперед безгамотно планує нагодувати форумчан неіснуючими продуктами та напоїти неіснуючими в Італії напоями...)
х х х
Слава Богу, що я там був, насправді були не долари, і не мільйони... Просто деякі дівчата - і ви це бачите на цьому форумі на прикладі пані stm - не розбираються ні в доларах, ні в грошах, ні в цифрах... Вони вже 1000 разів намагаються доводити - сидячі сеерд фарбованих зеленою фарбою панелів у хрущах - що мені дуже дуже погано. Аж пнуться... Доводять і доводять... А я сиджу із келихом шампанського в ці хвилини в Анталії та закусюю його смачним сиром (пану Франту слово "сир" не варто читати. Почнуться конвульсії.)
Шановне панство: не забувайте оформити відпустку з 11 вересня 2019 року. Буде дуже дуже дуже цікаво.
Жаль Акурт, что у привата центр не в Киеве Предыдущий Ваш пост с депозитом в 6000$ переведенный по курсу 4 с копейками тоже принес нам офигеную прибыль ))) ждём "11 вересня" с нетерпением
Ну шо там, слабО написать о том, как и куда вы вложите 70 000 евро в 70% стран мира? Все уже заждались! Я уж калькулятор приготовил... 70 000 евро делим на 70% стран мира и умножаем на одну stm... Ну-ка?
х х х Для неудачливой риэлторши из Кропивницкого поясню, что у Привита опытные юристы всегда сидели в Киеве, а не в Днепре. Село оно и есть село... Но такая милая селянка... Но хоть научу... Но мне так нравится, просто балдею, в 21-м веке встретить такую посредственность, точнее, непосредственность: непуганную неграмотную наивную простую... C 23 августа - 11 (одиннадцать постов) и все - про меня, любимого. ОДИННАДЦАТЬ!!!! И все - про меня любимого!!!! Ни одного по теме втеки, а все - про меня любимого!!!! Так старается, ну так старается... мАлАдЕц! Щас гляну: кажется, в заднем кармане джинсов какая-то мятая сотка гривен завалялась... Девушек всегда надо поощрять... Реально: прелесть!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 01 вер, 2019 23:01, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt написав:Ну шо там, слабО написать о том, как и куда вы вложите 70 000 евро в 70% стран мира? Все уже заждались! Я уж калькулятор приготовил... 70 000 евро делим на 70% стран мира и умножаем на одну stm... Ну-ка?
х х х Для неудачливой риэлторши из Кропивницкого поясню, что у Привита опытные юристы всегда сидели в Киеве, а не в Днепре. Село оно и есть село... Но такая милая селянка... Но хоть научу... Но мне так нравится, просто балдею, в 21-м веке встретить такую посредственность, точнее, непосредственность: непуганную неграмотную наивную простую... Реально: прелесть!
Поясню что суммы лично контролировал Беня и каждый суббота в 9 утра проводил лично совещания с главами отделений