Додано: Нед 01 вер, 2019 22:09

flyman написав: akurt написав:

P.S. Дуже раджу всім читачам оформити відпустку із початком з 11 серпня.

Буде дуже цікаво.

Дуже дуже дуже... Дуже раджу всім читачам оформити відпустку із початкомБуде дуже цікаво.Дуже дуже дуже...

дійсно цікаво, може в кого є машина часу дійсно цікаво, може в кого є машина часу

Шановне панство: не забувайте оформити відпустку з 11 вересня 2019 року.

Буде дуже дуже дуже цікаво.

Але я НЕ ПОМИЛИВСЯ:- люди живуть у минулому. Ви ж подивіться, скількина цій гілці вивалюють, особливо старється ріелторша із Кропивницького. Вона реально мене забавляє.- щоби привернути увагу - треба зробити щось несподіване, тому я й написавНасправді саме цікаве почнетьсяочікував питання від когось "Чому саме?"Ви молодець - і помітили, і випередили!Супер!Приємно, що на форумує люди, які орієнтуються і в цифрах, і в просторі, і в місяцях.З цього приводу - трохи спогадів про гроші.Років з 20 тому група Приват розвивала бізнес, а пан міністр Дубілет ще бігав під дорогий стіл.Дорогий тому, що і панбув трохи причетний до того, щоби маленький хлопчик Дубілет був у подальшому міністр.Так ось, у Привата бул 10 000 фірм, які орендували офіс в 15 квадратів, там сиділи головний бульгалтер і був директор, що приходив підписувати папірці,2 рази на місяць.Якось герой- заїхав забрати кобіту, що там рахувалася за головного бульгалтера - треба було поїхати у найближчу балку порахувати чи равликів, чи коників - а тая пані чекала вказівок з Києва - у Приваті завжди бульгалтери тих 10 000 фірм чекали вказівок із Києва - ну я чекаю, нервуюся, ви ж розумієте: і балка готова, і посадка готова, і ставок готовий, і коні запряжьоні, а дівок немає, і того просто так дивлюся на Платіжне дручення - вже підготовлене - чекають вказівки з Києва - підписати - печатка - і в роботу...А там прописом: чотирнадцять мільйонів 456 тисяч 456 доларів США.Ну я - дурень - і питаю: "Дівчата - ви що, зараз в цьому гидомирному приміщенні перерахуєте на Кіпр 14 456 456 доларів США?"- А шо такое?- 14 456 456 доларів США?- Ну, нам так сказали...- Ви впевнені?- Уверені (відповіли так само безграмотно, як тут паніза два місяця наперед безгамотно планує нагодувати форумчан неіснуючими продуктами та напоїти неіснуючими в Італії напоями...)х х хСлава Богу, що я там був, насправді були не долари, і не мільйони...Просто деякі дівчата - і ви це бачите на цьому форумі на прикладі пані- не розбираються ні в доларах, ні в грошах, ні в цифрах...Вони вже 1000 разів намагаються доводити - сидячі сеерд фарбованих зеленою фарбою панелів у хрущах - що мені дуже дуже погано.Аж пнуться...Доводять і доводять...А я сиджу із келихом шампанського в ці хвилини в Анталії та закусюю його смачним сиром (пануу слово "сир" не варто читати. Почнуться голодні конвульсії шлунку. До речі, його словарний запас поповнюєьься: було "гидомирний йогурт", потім "гнила риба", потім "гнила картопля": потім "гнилі помідори", ще не було "гнила капуста", капусту можна, по-перше, позитивно впливає на роботу кішківника над унітазом, по-друге, ще не згадував...)