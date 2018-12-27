RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 06:48

  Понаехал написав:
  akurt написав:самый младший из его сыновей путешествует, прилетев через Хьюстон и Франкфурт из Сан Франциско с девушкой по Португалии, куда еще и прибыл на авто прямо из Днепра (!!!в Португалию - на авто!!!) его двоюродный брат той же фамилии, а самый старший из сыновей в эти дни гостит у одногруппника в Чикаго, в новом доме друга, купленном за 250 000 долларов, [b]так что автор не пустомеля,

Как раз не пустомелям, а врунишка, отрабатывающий пару центов за пост на данном форуме

250 000 дол - це вельми дешево для Америки.
Приватні будинки в пригородах великих міст - від 500 000 Дол.

За 250 000 дол - це або котедж з фанери і ДСП в якомусь глухому американському селі, або стара розвалюха в приміській зоні, або ріелторша Акурт не знає порядків американських цін на житло (двоє синів в Америці???) і знову нам бреше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20390
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 408409410411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 405, 406, 407
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4065 364106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 11:26
change_pm
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 12, 13, 14
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
138 17199
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2019 09:27
sinus
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6430
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.