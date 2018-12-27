Понаехал написав:akurt написав:самый младший из его сыновей путешествует, прилетев через Хьюстон и Франкфурт из Сан Франциско с девушкой по Португалии, куда еще и прибыл на авто прямо из Днепра (!!!в Португалию - на авто!!!) его двоюродный брат той же фамилии, а самый старший из сыновей в эти дни гостит у одногруппника в Чикаго, в новом доме друга, купленном за 250 000 долларов, [b]так что автор не пустомеля,
Как раз не пустомелям, а врунишка, отрабатывающий пару центов за пост на данном форуме
250 000 дол - це вельми дешево для Америки.
Приватні будинки в пригородах великих міст - від 500 000 Дол.
За 250 000 дол - це або котедж з фанери і ДСП в якомусь глухому американському селі, або стара розвалюха в приміській зоні, або ріелторша Акурт не знає порядків американських цін на житло (двоє синів в Америці???) і знову нам бреше.