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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:58
Takona написав:
В таком случае поделитесь пожалуйста вашими соображениями. Очень интересно.
Для 3 месяцев в году - арендуйте, большой проблемы для этого возникнуть не должно.
Если вкидывать деньги "абы було" лучше США и ЕС(5 лидеров в том числе Британия). Даже дом в селе в крупной экономике не просядет в цене значительно, при шухере на мировом рынке. У них пи** - это когда -10% годовых. Для Турции свернуться в 2 раза в цене, как и Украине, как 2 пальца об...
Но мы уже свернулись, а они ещё рассказывают что 23,5% годовых в лире - это не приведет к обесцениванию внутренней валюты, а наоборот укрепит и улучшит экономику.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:08
Для покупки недвижимости в США необходима более внушительная сумма.
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Takona
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:26
Takona написав:
Для покупки недвижимости в США необходима более внушительная сумма.
Вопчем, это как с машиной, - у меня нет денег, но очень хочется и я покупаю машину с 400тыс.км пробега всем хвастаюсь и чиню каждую неделю
тоже вариант, но не надо осуждать людей с другим мнением и истеричить что они плохие
это просто мнение отличное от вашего. Вам можно и квартиру в Анталии, но stm из Кропивницкого за те же условия только аренды, заплатит меньше денег и возьмёт на себя меньше рисков, только и всего
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:37
Долярчик написав:
...скандали/інтриги/розслідування...
п. с.
... запитання до панянки з Кропивницького
- а гостей запрошувати/приймати краще у Кропивницькому, чи в своїй квартирі в Анталії?
п. с. 2
... то куди/в що краще інвестувати? - тема так і не розкрита...
Долярчикам та іншим "розумникам" слід інвестувати лише в турецьку нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:54
Сорри если не по теме. Обратная ситуация. Продается квартира за кордоном россия. Как избежать 30% налога который должен уплатить нерезидент. Буду премного благодарен советом)
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