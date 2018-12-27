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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:58

  Takona написав:В таком случае поделитесь пожалуйста вашими соображениями. Очень интересно.

Для 3 месяцев в году - арендуйте, большой проблемы для этого возникнуть не должно.
Если вкидывать деньги "абы було" лучше США и ЕС(5 лидеров в том числе Британия). Даже дом в селе в крупной экономике не просядет в цене значительно, при шухере на мировом рынке. У них пи** - это когда -10% годовых. Для Турции свернуться в 2 раза в цене, как и Украине, как 2 пальца об... ;) Но мы уже свернулись, а они ещё рассказывают что 23,5% годовых в лире - это не приведет к обесцениванию внутренней валюты, а наоборот укрепит и улучшит экономику.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Для покупки недвижимости в США необходима более внушительная сумма.
Takona
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:26

  Takona написав:Для покупки недвижимости в США необходима более внушительная сумма.

Вопчем, это как с машиной, - у меня нет денег, но очень хочется и я покупаю машину с 400тыс.км пробега всем хвастаюсь и чиню каждую неделю ;) тоже вариант, но не надо осуждать людей с другим мнением и истеричить что они плохие ;) это просто мнение отличное от вашего. Вам можно и квартиру в Анталии, но stm из Кропивницкого за те же условия только аренды, заплатит меньше денег и возьмёт на себя меньше рисков, только и всего :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:37

  Долярчик написав:...скандали/інтриги/розслідування... :)

п. с.
... запитання до панянки з Кропивницького :)
- а гостей запрошувати/приймати краще у Кропивницькому, чи в своїй квартирі в Анталії?

п. с. 2
... то куди/в що краще інвестувати? - тема так і не розкрита... ;)

Долярчикам та іншим "розумникам" слід інвестувати лише в турецьку нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Сорри если не по теме. Обратная ситуация. Продается квартира за кордоном россия. Как избежать 30% налога который должен уплатить нерезидент. Буду премного благодарен советом)
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... та я і в українську нерухомість, на моменті, перехотів вкладатись :shock: :lol:
- можливо, наступного року, по закінченні гривнедепозитів, зміню свою думку..... - якщо буде "смачна" іпотека... :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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