Додано: Вів 03 вер, 2019 20:52

Даже с глубокого перепоя и с бодуна - если бы такое было - я бы не мог бы предположить, что эта ветка превратился в ветку с советами купить однушку за МКАД, землицы и хаты в Кропивницком, и тем более - в Севастополе...

Наблюдаю издалека с большим интересом...



P.S. Дякую пану Долярчику за цікаву тему про земельні ділянки.

Для мене НАЙБІЛЬШИМ подивом в момент повернення в Анталію було саме це:

- навесні було виставлено на продаж земельну ділянку на розі моєї вулиці та іншої; я там зазвичай собаку вигулював та зривав у покинутому саду гранати (ще не встигли в цьому році, одну сьогодні зірвав просто так).

- подейкували, що тут буде парк за рахунок місцевого бюджету...

- весь час саме й думав: інтересно, по якій ціні продається 77 соток? Запитати, чи хай? Думаю: не буду питати, нехай люди купують в 50 км від столиці штату Техас.

- що ви думаєте, в мене щелепа відпала сьгодні - викупила ті 77 соток потужна будівельна компанія та почала будувати комплекс із 12 малоповерхових будинків на 150 квартир.

- подзвонив забудовникам: на етапі котловану виставили на продаж.

- квартири "2+1" (по-нашому "трикімнатна") - 100 000 ойро.

- Площа квартир - повний фарш - все під ключ - навіть із кондиціонерами меблями, газом, праковками та плавальними басейнами (три басейна!!!) - 100 квадратів.

- Перший внесок - 35%, розтермінування на 2 роки.

- Введення в експлуатацію - липень 2021 року.

- Замислився...



Хоча ні: купуйте в Кропивницькому та в Севастополі.

Мудрі люде вас не обманюють: то вкладення грошей на віки.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 вер, 2019 21:02, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)