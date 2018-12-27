Инвестируйте в землю. Там входной билет 5к в 45 минутах езды от центра столицы Техаса.
Это вам не Турция
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:00
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... ооооо, а тут тема ЗЕМЛІ в Туреччині не розкрита!
- чи можна там купити і за скільки лір сотка?
- чи там простим пересісним туркам надають землю під забудову держава за пільговою ціною і таке інше....?
.... може там теж "хатка в селі, яка розвалюється" коштує, як річна зарплата касира в АТБ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:50
в Україні повно сільських хат по ціні як МІСЯЧНА зарплата касира з атб
навіть з документами, комунікаціями і жити можна...
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:21
... я в курсі! - тому і запитую, чи є щось таке подібне в Туреччині?
п. с.
... просто, за РІЧНУ з/п касира з атб, можна вже придбати пристойну муровану хату в селі, а не "мазанку"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:52
Даже с глубокого перепоя и с бодуна - если бы такое было - я бы не мог бы предположить, что эта ветка превратился в ветку с советами купить однушку за МКАД, землицы и хаты в Кропивницком, и тем более - в Севастополе...
Наблюдаю издалека с большим интересом...
P.S. Дякую пану Долярчику за цікаву тему про земельні ділянки.
Для мене НАЙБІЛЬШИМ подивом в момент повернення в Анталію було саме це:
- навесні було виставлено на продаж земельну ділянку на розі моєї вулиці та іншої; я там зазвичай собаку вигулював та зривав у покинутому саду гранати (ще не встигли в цьому році, одну сьогодні зірвав просто так).
- подейкували, що тут буде парк за рахунок місцевого бюджету...
- весь час саме й думав: інтересно, по якій ціні продається 77 соток? Запитати, чи хай? Думаю: не буду питати, нехай люди купують в 50 км від столиці штату Техас.
- що ви думаєте, в мене щелепа відпала сьгодні - викупила ті 77 соток потужна будівельна компанія та почала будувати комплекс із 12 малоповерхових будинків на 150 квартир.
- подзвонив забудовникам: на етапі котловану виставили на продаж.
- квартири "2+1" (по-нашому "трикімнатна") - 100 000 ойро.
- Площа квартир - повний фарш - все під ключ - навіть із кондиціонерами меблями, газом, праковками та плавальними басейнами (три басейна!!!) - 100 квадратів.
- Перший внесок - 35%, розтермінування на 2 роки.
- Введення в експлуатацію - липень 2021 року.
- Замислився...
Хоча ні: купуйте в Кропивницькому та в Севастополі.
Мудрі люде вас не обманюють: то вкладення грошей на віки.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 вер, 2019 21:02, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:57
Когда решитесь продать 1+1 купленный в 2017 расскажите про налоги за 100000 евро 100% надо брать в Турции, цена смешная просто
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:08
А слабО спросить у Понаехала о реализации вашей идеи вложить 70 000 евро в 70% стран мира?
Вот он вложился в шевченкову хату под Киевом и там НЕ ЖИВЕТ
- он вложился в панельку на окраине Киева - и там не живет
- он вложился в хаты в Кропивницком и там не живет.
- вот он хочет купить однушку за МКАД - какая эффективность по вашей теории?
- вот он хочет - прикалываясь над всеми - купить за 5 000 000 рублей РФ однушку в Севастополе и там жить не будет. Какая эффективность?
Ну-ка, мадам, подсчитайте эффективности вложений?
Ждем-с...
Я знаю: вы очень умная, правда, никогда не отвечаете не на один вопрос, где нужно пальчиками нажать на кнопочки калькулятора.
И даже не ответили, по какой цене покупаете масляную краску для покраски панелей своей трехкомнатной хрущевки в свежий зеленый цвет.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:25
Предвижу следующий этап: советы за 70000€ купить 10 квартир в Донецке, плюс 5 в Горловке и плюс 10 в Луганске.
Виват, парни!
Удачи!
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Вів 03 вер, 2019 21:54
П.Акурт - чи розібралась з цінами на американську нерухомість? Двоє її синів в Америці - може, підказали реальні ціни?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:21
Спрашивайте
Про Кировоград я написал что была не инвестиция, а наследство. Учитесь читать, Ира.
Про Севастополь- учётка akurt сознательно искажает факты. Я написал что буду брать когда РФ вернёт для жизни родителей. Им очень нравится.
В Киеве живут мои родственники в моем жилье, своё сдают. Для родителей это хорошая прибавка к пенсии. Вообще не жалею. В РФ брать надо в этот кризис. Рубль будет на дне RTFM
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