Смеётесь? Она гуглит долго....
Фото с Риги
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:23
Смеётесь? Она гуглит долго....
Фото с Риги
Додано: Вів 03 вер, 2019 23:05
Саме цікаве, пан Франт, інше - як ви зреагуєте на російські щі, російські пироги з рибою, черноморьску креветку на базарі в Севастополі, барабульку в Балаклаві та редьку він пана Понаехала?
Ви ж такий патріот України?
Ну, слабО?
А ну напишіть: гнила редька, гнилі щі, гниле життя в окупованому Севастополі?
Радію за те, як вдало мандрівник в Махачкалу надсміхається над читачами гілки
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість":
почав із гидомирної засраної кухні в орендованій квартирі, а тепер - слава Богу - не боком-раком - фото літака в Ригу, потім - Санкт Петербург, Москва, Махачкала, окупована Керч, окупований Сімферополь і Севастополь.
Хлопці, я просто в захваті.
Насолоджуйтесь фото вище.
Це про нерухомість за кордоном.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 вер, 2019 01:26, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 04 вер, 2019 00:34
Отвечаю, даже на все вопросы. И косвенно, уже даже Вы подтвердили правильность аренды, ибо проскакивали мысли, что думаете сдавать свое и арендовать что-то побольше и в другом месте... Но желание вкинуть ещё 100000евро думаю пересилит, не зря же ВНЖ Турции получали
Выхлоп от инвестиции в
Аренда как пример
Это всё теория Гугл, но Вам то можно картинки акций Теслы тулить без знаний о брокерах, и мне можно теории заговоров, что ни единой Турцией мир полон.
А практика озвучена Вами в покупках и мной в цифрах: уже сейчас имея 200000грн депо и работу удаленно, мы можем не отказывать себе в удовольствии 3 месяца потусить в 2,5км от моря с друзьями (это для Долярчика, а то ещё подумает, что я не дружелюбна) на равне (а то и лучше если друзья не скупые и тоже откладывали 75$ в месяц) с вкинувшими 50000$ в покупку 1+1 и ещё 50000$ в депо в лирах(тут хорошо, что только виртуально) царём всех финансовых консультаций...
Вот так глаша из села и фин.гуру могут отдыхать на одном пляже имея абсолютно разные исходные данные одинаковое время, т.к. дела зовут: у кого Кропивницкие стены красить зелёной краской, у кого по Львову выискивать сало за оверпрайс...
Додано: Сер 04 вер, 2019 00:57
Зачем же нам "теория Гугл"?
Во-первых, ждем ваш отчет - цитирую - "через месяц или два" от трудоустройства в Калабрии на юге Италии на работу по уходом за 90-та летними стариками.
Во-вторых, ждем угощение несуществующими в Италии прошутами и просеками.
В-третьих, что же вы все обо мне да обо мне, ответьте на простой вопрос об личной инвестиции 70 000 несуществующих евро в 70% стран мира.
В-четвертых, зацените эффективность вложения в однушку за пределами МКАД.
В-пятых, напишите об инвестициях и эффективности в Кропивницком.
В-шестых, опишите эффективность вложения в квартирку в Севастополе.
Чувствуется же опытная инвестиционная рука, не таитесь.
P.S. Искренне рад, что вы второй раз за всю свою жизнь побываете за границей - смогли купить по акции авиабилет от авиакомпании Ernest и всего за 80 евро туда и обратно наконец-то побываете на пляже.
Действительно, пора.
Совет от подруги жены, что гостила у "наших" на Сицилии: сняли итальянцы одну такую "нашу" и вернули тем же авиарейсом: бабла при себе нема, цель поездки объяснить не могла, медстраховки не имела (Приват на 90 дней в случае ухода за стариками продает за 1450 гривен), фамилию-имя итальянского дедугана, за которым ехала ухаживать, произнести не смогла.
Не делайте фатальных ошибок: на кону вся ваша жизнь!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 вер, 2019 01:09, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 04 вер, 2019 01:08
Да, именно! и по ценам: цена пляжа Турции = цене пляжа Италии, поэтому ждём поднятия цен именно в Турции и это я о летнем периоде...)))
Кстати МКАД в плане инвестиций не так плох как бы Вам хотелось. Приток таджиков и узбеков чернорабочих очень велик... Патриотично конечно пнуть Понаеха, но мы ведь о цифрах и калькулятор мне мешает...
Востаннє редагувалось stm в Сер 04 вер, 2019 01:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 вер, 2019 01:09
Девушка!
Уж осень. Какое лето.
Бросайте курить и пить.
Напомню: форумчанин change_pm просил Вас выложить информацию по ценам на недвигу в Италии, по порядку покупки, по налогообложению, по условиям сделок.
Не подведите.
Мы на Вас надеемся.
Только без "теории Гугл". ОК?
За 3 сентября - 10 (десять) постов на этой ветке.
Не рекорд. Но приятно. Опытная инвестиционная за рубеж рука.
Вы же не хотите сказать, что Понаехал на старости лет (он так и написал давеча, что на старости лет желает купить квартирку именно там, где живут убийцы 3 500 солдат ВСУ и еще 10 000 граждан Украины на востоке) будет жить - аж страшно процитировать - среди "таджиков и узбеков чернорабочих"?
Мне кажется, он на вас - верную подругу - даже будет обижаться.
Хотя...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 04 вер, 2019 01:26
Октябрь конец. Ноябрь первые данные, мне нужен "поисковик" владеющий в совершенстве итальянским рядом и не нервный. Ссылку на юр.фирму, без юр.помощи подписывать договор лишь на итальянском я посоветовать не смогу, как Вы на турецком лихо подмахнули подпись своего друга на документ в банке, да и сами с усами )))
Вам действительно, ни капли не обидно, что любая Хацапетовка при 200000грн может иметь то же что и Вы при 50000$ уже потраченных в золотую жилу Анталии? Вам действительно хочется вложить ещё более 50000€ что бы иметь возможность тягаться со складчиной Хацапетовка+помощь хацапетовского друга? Вот это азарт и желание доказать крутость!!!
Я тоже отдельный комплимент отвешу: нравятся мне упрямцы )))
Додано: Сер 04 вер, 2019 01:35
Вы так мило скрашиваете нашу хилую жизнь, что для Вас - самые большие комплименты.
Реально.
Не забудьте: и я, и change_pm, думаю и другие форумчане, ждут от вас - пусть через месяц или два - отчета о недвиге в Калабрии.
Не подведите.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
Додано: Сер 04 вер, 2019 01:36
Севастополь - временно окулированная территория Украины. Почему мы, граждане Украины, должны говорить плохо про эту землю? Украинцы, так же как и русские, насмерть бились с погаными басурманами за то, что б мы , их потомки, могли там жить. Мне противны высказывания учетки akurt.
Я вижу в будущем возвращение этого региона. А акурт бесится, понимая, что Турция проигрывает Крыму по всем параметрам
Крым и Кировоград - это 2 неотъемлемые части Украины. Утрись, akurt.
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