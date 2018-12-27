"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість":

Додано: Сер 04 вер, 2019 00:57

Зачем же нам "теория Гугл"?

Во-первых, ждем ваш отчет - цитирую - "через месяц или два" от трудоустройства в Калабрии на юге Италии на работу по уходом за 90-та летними стариками.

Во-вторых, ждем угощение несуществующими в Италии прошутами и просеками.

В-третьих, что же вы все обо мне да обо мне, ответьте на простой вопрос об личной инвестиции 70 000 несуществующих евро в 70% стран мира.

В-четвертых, зацените эффективность вложения в однушку за пределами МКАД.

В-пятых, напишите об инвестициях и эффективности в Кропивницком.

В-шестых, опишите эффективность вложения в квартирку в Севастополе.



Чувствуется же опытная инвестиционная рука, не таитесь.



P.S. Искренне рад, что вы второй раз за всю свою жизнь побываете за границей - смогли купить по акции авиабилет от авиакомпании Ernest и всего за 80 евро туда и обратно наконец-то побываете на пляже.

Действительно, пора.

Совет от подруги жены, что гостила у "наших" на Сицилии: сняли итальянцы одну такую "нашу" и вернули тем же авиарейсом: бабла при себе нема, цель поездки объяснить не могла, медстраховки не имела (Приват на 90 дней в случае ухода за стариками продает за 1450 гривен), фамилию-имя итальянского дедугана, за которым ехала ухаживать, произнести не смогла.

Не делайте фатальных ошибок: на кону вся ваша жизнь!

Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 вер, 2019 01:09, всього редагувалось 1 раз.

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