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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 вер, 2019 05:12
Франт, а Вы признаете что Крым и Кировоград - это Украина?
Касатально вашей подписи: я вижу только один путь, что б Украину не поглотили - больше детей в семьях. Иначе поглотят басурмане, русские или китайцы.
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