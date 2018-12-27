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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 412413414415
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 05:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Франт, а Вы признаете что Крым и Кировоград - это Украина?
Касатально вашей подписи: я вижу только один путь, что б Украину не поглотили - больше детей в семьях. Иначе поглотят басурмане, русские или китайцы.
Понаехал
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