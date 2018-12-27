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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 04 вер, 2019 01:08
akurt написав:
Зачем же нам "теория Гугл"?
Во-первых, ждем ваш отчет - цитирую - "через месяц или два" от трудоустройства в Калабрии на юге Италии на работу по уходом за 90-та летними стариками.
Во-вторых, ждем угощение несуществующими в Италии прошутами
и просеками.
В-третьих, что же вы все обо мне да обо мне, ответьте на простой вопрос об личной инвестиции 70 000 несуществующих евро в 70% стран мира.
В-четвертых, зацените эффективность вложения в однушку за пределами МКАД.
В-пятых, напишите об инвестициях и эффективности в Кропивницком.
В-шестых, опишите эффективность вложения в квартирку в Севастополе.
Чувствуется же опытная инвестиционная рука, не таитесь.P.S.
Искренне рад, что вы второй раз за всю свою жизнь побываете за границей - смогли купить по акции авиабилет от авиакомпании Ernest
и всего за 80 евро туда и обратно наконец-то побываете на пляже.
Действительно, пора.
Да, именно! и по ценам: цена пляжа Турции = цене пляжа Италии, поэтому ждём поднятия цен именно в Турции и это я о летнем периоде...)))
Кстати МКАД в плане инвестиций не так плох как бы Вам хотелось. Приток таджиков и узбеков чернорабочих очень велик... Патриотично конечно пнуть Понаеха, но мы ведь о цифрах и калькулятор мне мешает...
Востаннє редагувалось stm
в Сер 04 вер, 2019 01:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 01:09
Девушка!
Уж осень. Какое лето...
Напомню: форумчанин change_pm
просил Вас выложить информацию по ценам на недвигу в Италии, по порядку покупки, по налогообложению, по условиям сделок.
Не подведите.
Мы на Вас надеемся.
Только без "теории Гугл
". ОК?
За 3 сентября - 10 (десять) постов на этой ветке.
Не рекорд. Но приятно. Опытная инвестиционная за рубеж рука.
stm написав:Кстати МКАД в плане инвестиций не так плох как бы Вам хотелось
. Приток таджиков и узбеков чернорабочих очень велик...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 04 вер, 2019 08:51, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Додано: Сер 04 вер, 2019 01:26
akurt написав:
Девушка!
Уж осень. Какое лето.
Бросайте курить и пить.
Напомню: форумчанин change_pm
просил Вас выложить информацию по ценам на недвигу в Италии, по порядку покупки, по налогообложению, по условиям сделок.
Не подведите.
Мы на Вас надеемся.
Октябрь конец. Ноябрь первые данные, мне нужен "поисковик" владеющий в совершенстве итальянским рядом и не нервный. Ссылку на юр.фирму, без юр.помощи подписывать договор лишь на итальянском я посоветовать не смогу, как Вы на турецком лихо подмахнули подпись своего друга на документ в банке, да и сами с усами )))
Вам действительно, ни капли не обидно, что любая Хацапетовка при 200000грн может иметь то же что и Вы при 50000$ уже потраченных в золотую жилу Анталии? Вам действительно хочется вложить ещё более 50000€ что бы иметь возможность тягаться со складчиной Хацапетовка+помощь хацапетовского друга? Вот это азарт и желание доказать крутость!!!
Я тоже отдельный комплимент отвешу: нравятся мне упрямцы )))
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Додано: Сер 04 вер, 2019 01:35
Вы так мило скрашиваете нашу хилую жизнь, что для Вас - самые большие комплименты.
Реально.
Не забудьте: и я, и change_pm, думаю и другие форумчане, ждут от вас - пусть через месяц или два - отчета о недвиге в Калабрии.
Не подведите.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Додано: Сер 04 вер, 2019 01:36
akurt написав:
[
Саме цікаве, пан Франт
, інше - як ви зреагуєте на російські щі, російські пироги з рибою, черноморьску креветку на базарі в Севастополі, барабульку в Балаклаві та редьку він пана Понаехал
а?
Ви ж такий патріот України?
Ну, слабО?
А ну напишіть: гнила редька, гнилі щі, гниле життя в окупованому Севастополі?Хлопці, я просто в захваті.
Насолоджуйтесь фото вище. Це про нерухомість за кордоном.
Севастополь - временно окулированная территория Украины. Почему мы, граждане Украины, должны говорить плохо про эту землю? Украинцы, так же как и русские, насмерть бились с погаными басурманами за то, что б мы , их потомки, могли там жить. Мне противны высказывания учетки akurt.
Я вижу в будущем возвращение этого региона. А акурт бесится, понимая, что Турция проигрывает Крыму по всем параметрам
Крым и Кировоград - это 2 неотъемлемые части Украины. Утрись, akurt.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 05:12
Франт, а Вы признаете что Крым и Кировоград - это Украина?
Касатально вашей подписи: я вижу только один путь, что б Украину не поглотили - больше детей в семьях. Иначе поглотят басурмане, русские или китайцы.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:08
Понаехал
в личку не пускает ( мало форумских сообщений)))))
квартира в центре Москвы
дарственную оформлять не на кого
но я не один наследник, есть жена отца
я так понимаю или продавать и терять 30% или не продавать 3 года
или есть еще варианты? спасибо
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chizh
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