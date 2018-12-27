Додано: Сер 04 вер, 2019 01:35

Вы так мило скрашиваете нашу хилую жизнь, что для Вас - самые большие комплименты.

Реально.

Не забудьте: и я, и change_pm, думаю и другие форумчане, ждут от вас - пусть через месяц или два - отчета о недвиге в Калабрии.

Не подведите.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)