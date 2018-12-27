Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Много моих знакомых успешно продали надвигу в Крыму - Севастополь, Форос - по российским законам. Все имели крымско-российские паспорта, уехали перекрестились и ничего не платили. Сейчас один сидит в Севастополе с 4 августа пытается продать усадьбу - пока не удаётся, цена вопроса 100 000$. Но он тоже через суд оформил себе российский паспорт (на момент оккупации не был прописан, но владел недвижимостью и реально проживал. Паспорт получил через суд, где судьи продажные наши бывшие украинские - сделал себе за деньги Решение суда. Взятку успешно «отбивает», оформив российскую военную пенсию - был до 1991 года офицером). Последняя продажа моих знакомых - объект в Алупке - весна 2019 - продавали граждане Украины, российско-крымского паспорта не имели. Слелал запрос - как они обошлись без уплаты 30% налога - напишу.
P.S. Добавлено позже. Только что пришёл ответ из Севастополя: объект продан нашим украинцем в 2018 за 200000$. Никаких налогов не платили. Крымско-российский паспорт был.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
... а що скажете про ту рекламу, яка вже роками крутиться: "Купуйте в Батумі, на першій лінії від моря! - Всього лиш 39К!- Перший внесок 3900!.....записуйтесь на подорож туди, щоб побачити все на власні очі..... " ... цікава ціна!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4